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輝達跨足AR眼鏡 老夥伴宏達電有望成大贏家

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
輝達。路透
輝達。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於台灣時間今天上午10時30分在美國消費性電子展（CES）發表演講。此前，輝達搶先在美國專利商標局公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示揮軍AR眼鏡市場，為後續AI眼鏡布局。

台廠中，宏達電（2498）在AR、VR領域已與輝達合作多年，市場點名合作呼聲最大，可望成為輝達跨足AR眼鏡大贏家。

黃仁勳過去曾在Meta的新品發表會驚喜現身，並試戴Meta的AR眼鏡「Orion」，當時他對該產品重量僅100公克的部分不僅讚不絕口，甚至認為這就是引領未來科技發展的穿戴式裝置。

輝達卡位AR眼鏡市場
輝達卡位AR眼鏡市場

如今輝達開始布局相關專利，再次引爆AR眼鏡話題熱燒，昨天台股盤面上AR概念股活跳跳，驊訊、英濟都收漲停板；宏達電則漲逾2.9%、收49.2元，上漲1.4元。

綜合外電報導，輝達專利內容顯示，其AR眼鏡專利將可解決AR穿戴式裝置一向笨重的痛點，透過獨特的「數位干涉全息技術」以及特定的光學設計，來取代當前沉重的折疊光學模組，讓AR眼鏡更輕巧，且沉浸感體驗更佳。

輝達AR眼鏡專利內容並提到，其AR眼鏡成品外觀如同一副普通眼鏡，重量大致與Meta的雷朋AR眼鏡相當，鏡片則為全透明，且支援雙目顯示，眼鏡左右上方則各配置一顆鏡頭。

業界人士指出，輝達的專利主要提供品牌廠未來開發AR眼鏡最新解決方案，藉此實現更輕薄、沉浸感更好的產品，國內AR品牌大廠宏達電因與輝達是多年合作夥伴，雙方合作可能性最高。

宏達電董事長王雪紅去年在股東會曾公開指出，宏達電與輝達合作密切，例如輝達的數位孿生平台 Omniverse與宏達電的VIVERSE有很好的連結，而且輝達的GPU在AI生態系很重要 ，目前宏達電的伺服器都用輝達的GPU，過去至少五年，宏達電的團隊每周都與輝達的工程師進行會議，雙方合作密切。

王雪紅當時指出，宏達電有很好的終端設備，並建立了VIVERSE生態系平台，與輝達的Omniverse有很好的連結，預期虛擬分身的形成與元宇宙的建立，其發展會愈來愈快。

宏達電一直深耕AR、VR領域，且每年都有新產品推出，未來若要實現AR眼鏡產品，很可能會再次攜手輝達，透過該公司的解決方案設計新品，藉此強強聯手搶食AR眼鏡商機大餅。

AR 宏達電 輝達

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