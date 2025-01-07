TV面板本月報價續揚 群創、友達營運添動能

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（6）日發布最新報告指出，品牌廠新品備貨需求熱絡，電視面板需求優於預期，本月報價可望持續上漲。法人看好，隨著報價續揚，群創（3481）、友達（2409）營運將吞大補丸。

面板雙虎看旺今年市況。群創董事長洪進揚認為，今年面板產業需求成長，主要是著眼於電視面板的量、價可望逐步回溫，PC和筆電應用也可望有小量成長，看好2025年會比2024年呈現溫和成長。

友達董事彭双浪認為，今年在同業「按需生產」，以及商用機種回溫與預期換機潮帶動下，對2025年產業供需相對樂觀。

面板報價走勢及景氣展望

面板本業報價續揚之際，雙虎也積極拓展多元布局，強化獲利能力。美國消費性電子展（CES 2025）將於拉斯維加斯時間7日登場，友達偕子公司BHTC透過「Infinite Future, Unlimited Possibilities」展示主題為核心，運用卓越的Micro LED顯示效果，提供漫遊沉浸式的無邊際座艙饗宴。

群創與子公司CarUX則是首次提出「和諧駕乘體驗 HUE 」產品設計理念，展現其開創汽車顯示新格局的強烈企圖心。

集邦研究副總范博毓表示，隨著中國大陸「以舊換新」政策延續，電視品牌備貨需求持續熱絡，加上國際品牌客戶也啟動新年度備貨，預期整體面板需求可望維持穩定。由於整體需求較預期強勁，面板廠一改先前較保守的策略，今年農曆年恐不需進行歲修調整產能，拉動電視面板價格上漲空間。集邦預期，元月的電視面板價格普遍走揚，其中，32吋與43吋估漲1美元，50吋與55吋持平，65吋與75吋估漲2美元。

監視器面板方面，范博毓指出，自2024年12月起，部分品牌客戶因應面板價格接近底部，加上「川普2.0」時代將來臨，引爆關稅議題逐漸發酵，開始增強備貨，預估本季備貨動能將更為明確。

面板廠面臨主流規格監視器面板持續虧損壓力，亟欲價格止跌，在電視面板價格逐步起漲帶動下，有助於監視器面板價格趨於穩定。

筆電面板同樣受到川普關稅議題發酵影響。范博毓說，部分品牌客戶去年12月就開始提前備貨預作準備，面板價格也同步轉為持平。

進入元月，由於川普上任後實際的政策走向未明朗，面板廠多半不敢積極調整價格策略，品牌客戶也在觀望政策風向，做為後續備貨策略參考。筆電面板價格在整體大環境仍不明之際，買賣雙方態度偏向穩健因應，元月面板價格估仍然持平。