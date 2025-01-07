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鈊象2024年營收 創高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（6）日公告去年12月營收17.1億元，月增2.3%、年增29.1%，單月再創歷史新高；累計去年全年營收185.12億元，年增30.6%，創歷史新高。

鈊象近期業績火熱，自去年10月以來，已連續三個月營收站上16億元大關，12月更首次突破17億元，業績表現優於市場預期，顯示海外線上博弈市場拓展有成。

法人認為，隨著農曆年旺季將至，估計鈊象今年業績仍有望持續走升，加上海外線上博弈執照將陸續到手，有助整體營收規模成長。

展望未來，鈊象目前正積極申請英國線上博弈執照，預估今年有望到手，擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，近期陸續獲得瑞典與希臘的線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前正積極申請英國線上博弈執照，今年有機會取得。

博弈 營收 鈊象

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