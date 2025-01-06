台郡董事會拍板資本支出8.18億元 配合客戶新產品產能建罝需求

台郡（6269）6日公告董事會核准通過本公司及子公司新增之資本支出預算案，預計投資金額：8.18億元。

台郡公告，資金來源為自有資金或銀行融資或資本籌資，具體目的為配合客戶新產品產能建罝需求。

台郡說明，本次通過資本支出之預算不包含子公司宏觀微。前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。