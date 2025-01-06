中科二期擴建OK了！興農育樂股東會通過處分興農球場
配合台積電（2330）先進製程擴廠辦理的中科二期園區擴建案，土地取得作業又向前邁進一步。最大地主興農育樂公司6日召開股東會，正式通過處分興農球場案，中科管理局近日將與興農簽訂土地協議價購合約，第1季如期交地給台積電建廠。
中科管理局強調，與興農公司經過多次協調，興農同意將保障球證權益納入條文。不過據了解，興農公司目前尚未與球場會員自救會就收回球證的金額達成共識；自救會揚言，將聘請律師採取法律行動，也不排除發動抗爭、爭取自身權益。
目前，中科管理局已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，而與最大地主興農完成簽約後，同意協議價購土地面積比例將達到99.88%，只差二位地主尚未同意協議，依法進入強制徵收作業。
中科二期園區擴建案，去年12月初一度有地主出面抗議，並在園區主幹道中科路與東大路口搭建大型抗議帆布條，不同意政府以低於市價行情的價格被徵收土地，引起各界關注。所幸在中科管理局協調下，地主很快就拆除抗議帆布條，讓事件圓滿落幕。
至於仍有爭議的興農高爾夫球證補償問題，興農共發出1,750張球證，據了解，會員強烈主張每張球證收回價格180萬元，收回成本約31.5億元，目前雙方提出的收回價格差距甚大，爭執不下。
中科二期園區所在的興農球場，隸屬興農集團旗下興農育樂公司，外界推估，一旦球場完成協議價購，扣除球證補償金後，楊天生家族可以入袋的現金，預估在150億至200億元間。
中科擴建二期開發面積約89.75公頃，未來除提供台積電1.4或1奈米先進製程建廠之外，另留有5公頃土地，可供IC設計等半導體或高科技業者進駐，台中市政府近期表態，將積極爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐。
受惠AI應用持續增加，帶動半導體產業蓬勃發展，中科園區廠商2024年前十月累計營業額達8,495.50億元、年增9.8%，歷年同期次高。中科管理局評估，去年中科園區營業額可望重返兆元。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言