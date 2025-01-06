永虹先進攜手美超微體系台廠 打造次世代AI伺服器機櫃
搶占AI伺服器冷卻技術升級商機，熱塑碳纖維複合材料廠永虹先進材料（6618）6日宣布，與美超微體系台廠大訊科技簽署合作備忘錄，將攜手開發新一代高性能熱塑碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器機櫃，新品預計最快今年底前可以上市。
永虹表示，這款機櫃以質量輕、耐腐蝕的高性能熱塑碳纖維複合材料為核心，不僅能滿足快速增長的數據中心運算需求，更響應全球ESG節能減碳的發展趨勢。6日同時簽約的，還有AI伺服器系統整合商洋忠。
根據合作備忘錄內容，大訊科技負責機櫃整體設計、規格制定與製造組裝，並同時提供生產概念驗證（POC）場域與進行最終測試，以嚴謹流程確保產品品質與實用性，並緊扣市場需求與技術標準，提供符合應用場景的全面解決方案。
永虹則專注於高性能熱塑碳纖維複合材料的研發，及專用結構製品生產，以創新技術精準滿足浸沒式伺服器的特殊需求。
永虹進一步表示，新技術採用浸沒式冷卻方式，伺服器直接浸泡於特製的不導電液體中，透過液體快速傳導熱能，並經由高效循環系統進行降溫與回流處理。
相比傳統風扇及散熱鰭片，浸沒式冷卻不僅能大幅提升能源利用效率，還可顯著降低冷卻成本與硬體磨損，預計將成為下一世代冷卻技術的主流解決方案。
永虹先進董事長吳家幸指出，此次合作，雙方將共同開發新一代高性能熱塑碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器機櫃，為AI資料中心提供更高效、更可靠的冷卻解決方案，預期將成為市場冷卻設備的新標竿，滿足產業升級需求。
而隨著全球數據中心市場需求快速擴大，此次合作也有望推動浸沒式AI伺服器機櫃快速進入市場，搶占冷卻技術升級的商機。並帶動永虹在伺服器市場及高性能材料應用領域的競爭優勢，成為業績長期成長的關鍵動力。
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