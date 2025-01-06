快訊

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

「衝撞系情歌手」被譙爆 邱軍悄刪自介神隱不道歉

台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復

中央社／ 台北6日電

具中國背景的喀麥隆籍貨輪，日前疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜，中華電信今天表示，受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」的一部分，已立即洽請國外海纜船前來修復，海象等各種條件順利的話，可望在1月底前修復。

海洋委員會海巡署4日發布新聞資料指出，3日上午7時45分，野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，海巡署淡水海巡隊中午12時40分接獲中華電信報案；初步研判疑為航經海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成，已要求「S」輪返回基隆港外海接受調查。

NCC表示，針對基隆外海海纜毀損一事，中華電信初步已經啟動備援機制，確保通訊不中斷。

數發部官員說明，當天有馬上收到通報，台灣是海島國家，主要通訊管道靠海纜，「這次事件確實是警訊」，雖然現在有衛星等多元備援機制，但海纜跟衛星的傳輸頻寬差異大，仍須思考未來是否有不同備援機制。

數發部官員指出，海纜位置以前都是公開資訊，主要用意是提醒漁船、避免被損壞，但現在可能要思考其他防護機制，未來部分海纜的位置資訊可能列機密資訊，避免多條同時遭受損害，另外，也要運用新技術，讓海纜可以深入海床、埋深一點，避免船隻下錨可能損害海纜。

中華電信表示，本次受損海纜為「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的一部分，這條連結台灣與美國西岸的海纜由多國電信業者共有，除中華電信外，也包含美國、日本等國的電信業者。

針對受損海纜何時可修復，中華電信表示，已立即請海纜聯盟洽請國外海纜船盡快前來修復，若海象、氣候條件順利的話，可能在1月底前修復，若不順利的話，也可能會超過1月底。

中華電先前指出，已於第一時間啟動緊急備援應變機制，將訊務改接連至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內恢復正常。

此外，台灣再傳周遭海纜遭損害訊息，牽動敏感神經，近年台灣周遭海纜被破壞的次數，是否有比以往更頻繁，中華電信表示，海纜被破壞次數的統計資料為營業秘密，不對外公開；但近期海纜被破壞情況並無顯著增加。

2023年2月初，僅存的2條台馬海纜疑似遭中國籍船損害，造成離島馬祖通訊受阻，多家外媒也點出台灣連結全世界國際海纜的重要性。

未來該如何提升海纜韌性，中華電信董事長簡志誠先前表示，除透過微波、衛星發展備援強化，也加碼參加海纜維修聯盟區域，提升強化海纜維修能量；簡志誠也分享，中華電信在頭城和淡水附近，都有僱用漁會船隻巡邏，向靠近海纜的漁船示警，海巡署也會透過系統觀測，勸離靠近海纜船隻，盼多管齊下減少海纜事故，保護台灣對外重要通訊。

產業人士私下指出，一般來說，船舶告警系統除偵測海面上船隻，避免船隻碰撞外，也會偵測水下海纜，如果不是刻意關閉，有可能是船方因「海上沒船卻響個不停」，以為告警系統故障主動關閉所致。

中華電信 海巡署

延伸閱讀

兇手是誰？網質疑大陸貨輪拖斷中華電信海底電纜 基隆海巡隊這樣說

中華電祭5大加薪方案 簡志誠：爭取加發員工3億紅包

推動ESG專業發展永續 國泰醫院培育氣候與健康管理師

川普若再次喊「乾淨網路」？ 中華電：可提供經驗服務

相關新聞

獨家／碳費今年起開徵！緯創高管揭「3方針」奪領導地位

為實現2050淨零碳排的目標，我國將自今年起正式徵收碳費，而代工大廠緯創（3231）作為全球領先的高科技產品設計與製造服...

美國準駐以色列大使訪台 大同公司可望赴中東助以重建

美國準駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）近日訪台，今天拜訪大同公司，與大同董事長王光祥達成共識，大同可望赴...

工研院九度踏上CES國際舞台 展出四創新科技引注目

一年一度CES（美國消費電子展）即將開展，工研院於美國時間1月5日參加CES展前記者會，展出四項創新科技，著重健康科技、...

群創在美展出業界第一色轉換 AM MicroLED 技術 迎向智慧科技生活

群創（3481）將於7至9日在美國拉斯維加斯，以「Driving New Possibilities」展示最新穎及突破性...

勤凱2024年營收創歷史次高 今年更旺

電子材料大廠勤凱（4760）12月營運受下游客戶盤點等因素影響，營收1億1,623萬元，月減18.4%、年增55.2%。...

AI server 成長動能2025續強！產值預估達2980億美元

根據集邦（TrendForce）6日最新公布的調查報告顯示，2024年整體server產值估約達3060億美元，其中，A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。