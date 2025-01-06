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祥碩CES聚焦高速傳輸技術 瑞昱展示全方位解決方案

中央社／ 新竹6日電

IC設計廠祥碩和瑞昱將參加美國消費性電子展（CES），祥碩將以USB4等高速傳輸介面技術為重點，瑞昱則展示電腦、網通、消費性電子和車載全方位解決方案。

祥碩今天發布新聞稿指出，將在CES展示消費性電子、AI與工業市場的USB4、Thunderbolt 4以及PCIeGen4 Switch等高速傳輸介面技術。

祥碩表示，ASM2464PDX晶片透過USB4及PCIe技術，賦予個人電腦（PC）更強大的AI擴充能力，讓一般桌機及筆記型電腦透過隨插即用的方式輕鬆外接繪圖處理器（GPU），暢玩電競遊戲或執行AI繪圖模型，支援邊緣運算、AI加速和先進儲存解決方案。

ASM58000系列晶片專為伺服器、邊緣運算、監控儲存及工業電腦等應用而設計，可以滿足高速數據傳輸需求，祥碩指出，ASM58000單一通道可提供16Gbps頻寬，具備高資料吞吐能力和低延遲特性。

瑞昱今天也透過新聞稿說明CES展出重點，包括音視訊融合技術、邊緣運算人體感知USB攝影機、藍牙助聽器方案、藍牙和WiFi穿戴晶片、AI智慧眼鏡晶片、WiFi 7路由器方案、車用乙太網末端技術及智慧電視技術等。

瑞昱指出，智慧眼鏡方案整合雙核音頻處理器（DSP）的高性能中央處理器（CPU）核心、AI神經網路引擎（NN Engine）、雙頻Wi-Fi、藍牙5.4及LEAudio、多路麥克風降噪和語音活動檢測（VAD）等。

瑞昱表示，智慧眼鏡方案能順暢處理語音指令（KWS），加上EIS防抖算法及2K Video視訊品質，將可提供AI高解析度影像識別及即時翻譯等智慧功能。

AI 祥碩

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