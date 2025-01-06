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美國準駐以色列大使訪台 大同公司可望赴中東助以重建
美國準駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）近日訪台，今天拜訪大同公司，與大同董事長王光祥達成共識，大同可望赴中東協助以色列重建工程，具體內容尚不明朗。
以巴衝突造成加薩走廊的人員傷亡，大量基礎建設被毀，哈克比受美國總統當選人川普提名為美國駐以色列大使，他還需要經過美國聯邦參議院同意，才能走馬上任。
哈克比曾任美國阿肯色州州長超過10年，他表示，與台灣有長久的關係和商業往來，在接受任命前，他先走訪在台灣商界和政界的老友們，預計7日晚間離台，這是一次無關他的任命的特別行程。
至於希望引進大同哪些產品和技術來協助以色列重建，哈克比表示，目前沒有任何具體想法，他相信大同的品質會受到歡迎，但不會談到未來在中東有什麼具體應用；王光祥則說，大同的電纜、電網和馬達製造有競爭力，若能協助被破壞嚴重的加薩走廊市區，相信會得心應手。
此外，為因應川普的美國製造和高關稅政策，王光祥表示，大同在川普當選隔天就開會決定，除現有在洛杉磯的分公司外，也要設業務代表和成立有別於台灣的小型工廠，把部分產品放到美國生產，配合川普的政策。
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