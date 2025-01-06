工研院九度踏上CES國際舞台 展出四創新科技引注目
一年一度CES（美國消費電子展）即將開展，工研院於美國時間1月5日參加CES展前記者會，展出四項創新科技，著重健康科技、智慧照護兩大主題跨域應用，涵蓋AI運算、非接觸感測、醫療大數據整合，為智慧生活開創新時代。
CES是全球創新科技與應用的風向球，今年展會核心趨勢包括生成式AI、AI人工智慧、智慧家庭、電動車、數位健康與居家安老等趨勢，全球超過4500家企業參展，包括1400多家新創企業，以及162家台灣廠商參展。
今年是工研院第九度踏上CES國際舞台，展出多項以AI為核心的關鍵技術，專注於健康科技、智慧照護領域，吸引超過200家媒體關注，成為記者會上最受注目的展位之一。
在「健康科領域，工研院開發的「iSleePad 智慧舒眠睡墊」、「iPetSuite 智慧寵護睡墊」兩項創新產品，主打運用非接觸感測裝置，就能輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等生理數據，並具備異常離床偵測即時警示功能，可適用於銀髮族、嬰幼兒、寵物等多元族群，這項技術同時整合了AI數據分析功能，除了能紀錄成長狀況外，還可以幫助用戶提前發現潛在健康問題，進行適當調整或就醫諮詢。
進入超高齡社會，亞健康族群及長者人口增長，全球膝關節退化與行動不便需求也持續提升，工研院推出「KneeBO便攜式下肢膝關節外骨骼」，是一款專為亞健康族群及長者設計的輕量化輔助裝置，便於攜帶的設計讓用戶1分鐘內即可輕鬆穿戴並行走自如。此外，「KneeBO便攜式下肢膝關節外骨骼」利用順應控制演算法，搭配慣性感測器偵測使用者姿態，提供精準輔助力道，幫助用戶進行肌力訓練和步態優化。
在智慧照護領域，工研院開發智慧醫療助理系統「MedBobi醫護聲易通」，以生成式AI為核心，支援中文、台語、日語、西班牙語、法語、泰語等高達96種語言，能處理語音、影像、病例等多種資料，提供病患客製化健康建議與醫療報告；同時，內建失智症衛教資料庫，讓家屬在家可以透過最簡單易懂且方便的方式，掌握最新健康資訊與應對策略，是智慧醫療邁向更高效、更貼心的新里程。
其中高互動性的技術，包括「KneeBo便攜式下肢膝關節外骨骼」，吸引加拿大在地知名網紅Mariya Sha體驗，盛讚此項技術對於年長者行走很有幫助，透過輔具的力量協助，讓走路感覺更輕鬆；「MedBobi醫護聲易通」也吸引美國科技媒體Nerd News記者Vicki Glass前來體驗，實際與AI虛擬醫師互動後，覺得診斷非常準確，評估出她有心跳太快及心房震顫的問題，如果早點知道有這項科技的話，可以讓她少開一次刀。此外，「iSleePad 智慧舒眠睡墊」、「iPetSuite 智慧寵護睡墊」也吸引美國之音（VOA）記者Adriana Arevalo前來訪問，稱讚現在很多人家裡都有毛小孩，寵物市場非常大，這是很棒的產品也切中智慧家庭的實際需求。
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