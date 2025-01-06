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集邦：元月電視面板價格續漲IT面板持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技6日發布2025年元月上旬面板報價。集邦/提供
集邦科技6日發布2025年元月上旬面板報價。集邦/提供

集邦科技（TrendForce）6日發布2025年元月上旬面板報價。TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板受惠中國補助政策延續，元月報價可望續漲；IT面板價格則是持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，2025年1月隨著中國國內以舊換新政策延續，TV備貨需求仍維持熱絡，加上國際品牌客戶也即將啟動新年度的備貨之下，預期整體需求可望維持穩定趨勢。因應需求較預期強勁，面板廠也一改之前較保守的策略，產能有較高的機率不會在農曆新年進行歲修調整，同時TV面板價格也有望在需求熱絡之下而有上漲的空間。目前預期1月份的TV面板價格，32吋與43吋將上漲1美元，50吋與55吋持平，65吋與75吋將上漲2美元。

他指出，自2024年12月起，部分MNT品牌客戶因應面板價格接近底部，加上關稅議題逐漸發酵之下，開始增強備貨，預估第一季的備貨動能將更為明確。對面板廠而言，因為主流規格MNT面板持續面臨虧損壓力，因此亟欲希望價格止跌持穩，加上電視面板價格已經逐步開始上漲之下，預期也可望幫助MNT面板價格趨於穩定。在需求比預期好轉之下，目前預估2025年1月份的MNT面板價格將全面維持持平水準。

至於NB面板，受到關稅議題發酵的影響，部分品牌客戶在2024年12月就開始提前備貨預作準備，面板價格也在12月就轉為持平。進入2025年1月後，因為目前對於川普上任後實際的政策走向尚未明朗，面板廠多半仍不敢過於積極調整價格策略，而品牌客戶也尚在觀望政策風向，以決定後續備貨策略，因此1月份的NB面板價格在整體大環境仍混沌不明的狀況下，買賣雙方都以較穩健態度對應，預估面板價格走勢將以維持持平為主。

電視面板

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