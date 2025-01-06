去年土地及商用不動產交易量共破4000億 世邦魏理仕：2025年投資需求聚焦工業地產與商辦

世邦魏理仕6日發布2024年商用不動產暨土地市場報告，2024年全台大型土地及商用不動產合計交易量達4,027億元，年增53%，其中商用不動產交易量1251億元，年減7％；土地市場交易量2,776億元，年增116%，主要受惠於在地建商及自用型企業的購地動能均提升，世邦魏理仕總經理林敬超指出，今年商用不動產可望受惠保險業的投資門檻降低，成為一大動能，會是今年的重頭戲之一。

儘管商用不動產前年基期偏高，但在工業地產需求快速升溫的挹注下，2024年僅小幅年減7%，主要受惠全球AI應用浪潮，去年台灣出口成績亮眼，不少企業亦積極布局擴產計畫，位於全台成熟工業區內廠況佳、可立即使用之廠房交易明顯增加，促使全年廠房成交額較上年大增195%至661億元，寫下歷史新高。

世邦魏理仕估價及諮詢部主管施甫學指出，觀察2024年商用不動產十大交易，可發現全數與工業地產有關，為過去鮮少出現的情況，包括台積電（2330）、美光、矽品等多家半導體相關業者均於去年大手筆購入廠房，持續推動中南部工業地產市場熱度。

據世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所統計，近三年中部及南部主要工業區地價以平均年增率6.5%至10%的速度成長，而在AI等新興應用商機持續發酵之下，2025年工業地產市場將持續受惠於剛性買盤支撐，主客觀條件良好的標的有望創下區域高價。

土地市場方面，去年前三季房市買氣暢旺的激勵下，許多建商大舉擴充土地儲備量，推升全年建商購地金額2,010億元，年增152%。觀察2024年建商熱門購地縣市，以台中、高雄、台北分居成交量前三名，其中台中市所佔金額即達583億元，顯見台中住宅市場仍備受建商看好。

展望2025年台灣不動產投資市場，林敬超表示，目前銀行業辦理不動產貸款的態度相當嚴謹，而央行於今年內政策轉鴿的可能性較低，再加上民眾購屋熱潮已過，因此預期今年多數建商購地策略將更趨謹慎，物件篩選上仍以區位、公共建設為主要考量。

商用不動產方面，除了工業型地產成交表現將維持穩定外，預測辦公類產品交易量將較去年成長。隨著「保險業辦理不動產投資管理辦法」有望於1月底前完成修正，屆時保險業投資門檻可望自原先的2.97%下降約0.5個百分點，2025年將見到保險業者更為積極地評估收益型不動產。