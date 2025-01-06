快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

去年土地及商用不動產交易量共破4000億 世邦魏理仕：2025年投資需求聚焦工業地產與商辦

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
世邦魏理仕總經理林敬超。記者朱曼寧／攝影
世邦魏理仕總經理林敬超。記者朱曼寧／攝影

世邦魏理仕6日發布2024年商用不動產暨土地市場報告，2024年全台大型土地及商用不動產合計交易量達4,027億元，年增53%，其中商用不動產交易量1251億元，年減7％；土地市場交易量2,776億元，年增116%，主要受惠於在地建商及自用型企業的購地動能均提升，世邦魏理仕總經理林敬超指出，今年商用不動產可望受惠保險業的投資門檻降低，成為一大動能，會是今年的重頭戲之一。

儘管商用不動產前年基期偏高，但在工業地產需求快速升溫的挹注下，2024年僅小幅年減7%，主要受惠全球AI應用浪潮，去年台灣出口成績亮眼，不少企業亦積極布局擴產計畫，位於全台成熟工業區內廠況佳、可立即使用之廠房交易明顯增加，促使全年廠房成交額較上年大增195%至661億元，寫下歷史新高。

世邦魏理仕估價及諮詢部主管施甫學指出，觀察2024年商用不動產十大交易，可發現全數與工業地產有關，為過去鮮少出現的情況，包括台積電（2330）、美光、矽品等多家半導體相關業者均於去年大手筆購入廠房，持續推動中南部工業地產市場熱度。

據世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所統計，近三年中部及南部主要工業區地價以平均年增率6.5%至10%的速度成長，而在AI等新興應用商機持續發酵之下，2025年工業地產市場將持續受惠於剛性買盤支撐，主客觀條件良好的標的有望創下區域高價。

土地市場方面，去年前三季房市買氣暢旺的激勵下，許多建商大舉擴充土地儲備量，推升全年建商購地金額2,010億元，年增152%。觀察2024年建商熱門購地縣市，以台中、高雄、台北分居成交量前三名，其中台中市所佔金額即達583億元，顯見台中住宅市場仍備受建商看好。

展望2025年台灣不動產投資市場，林敬超表示，目前銀行業辦理不動產貸款的態度相當嚴謹，而央行於今年內政策轉鴿的可能性較低，再加上民眾購屋熱潮已過，因此預期今年多數建商購地策略將更趨謹慎，物件篩選上仍以區位、公共建設為主要考量。

商用不動產方面，除了工業型地產成交表現將維持穩定外，預測辦公類產品交易量將較去年成長。隨著「保險業辦理不動產投資管理辦法」有望於1月底前完成修正，屆時保險業投資門檻可望自原先的2.97%下降約0.5個百分點，2025年將見到保險業者更為積極地評估收益型不動產。

建商

延伸閱讀

土銀董座看房貸逾放：重要觀察點3、4年後新青安寬限期屆滿

鳥嘴潭人工湖解決彰化民生用水 王惠美還要求工業供水

苗栗大湖河川區土地不只119筆 縣長鍾東錦承諾先暫緩登記

苗栗大湖逾百筆土地被畫河川區 二河局：30年前已公告生效

相關新聞

獨家／碳費今年起開徵！緯創高管揭「3方針」奪領導地位

為實現2050淨零碳排的目標，我國將自今年起正式徵收碳費，而代工大廠緯創（3231）作為全球領先的高科技產品設計與製造服...

工研院九度踏上CES國際舞台 展出四創新科技引注目

一年一度CES（美國消費電子展）即將開展，工研院於美國時間1月5日參加CES展前記者會，展出四項創新科技，著重健康科技、...

群創在美展出業界第一色轉換 AM MicroLED 技術 迎向智慧科技生活

群創（3481）將於7至9日在美國拉斯維加斯，以「Driving New Possibilities」展示最新穎及突破性...

勤凱2024年營收創歷史次高 今年更旺

電子材料大廠勤凱（4760）12月營運受下游客戶盤點等因素影響，營收1億1,623萬元，月減18.4%、年增55.2%。...

AI server 成長動能2025續強！產值預估達2980億美元

根據集邦（TrendForce）6日最新公布的調查報告顯示，2024年整體server產值估約達3060億美元，其中，A...

川普高關稅政策 恐讓美國消費電子產品購買力下滑900-1430億美元

美國是消費電子產品大國，不過，新任總統川普上任之後，關稅的不確定性，恐將影響美國消費電子產品購買意願。根據CTA（美國電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。