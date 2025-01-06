瑞儀成功完成收購NIL Technology案 開啟超穎光學製造新時代

背光模組製造廠瑞儀（6176）6日宣布，已完成對 NIL Technology ApS（簡稱 NILT）的收購案。源自丹麥的NILT，其新世代超穎光學（Meta-Optics）與奈米結構光學解決方案在業界享有盛譽。瑞儀是於2024年9月19日宣布以自有資金約3億歐元收購NILT全部股權，如今成功獲得相關政府監管機關的批准，正式完成收購。

瑞儀董事長暨總經理王昱超指出，NILT 與瑞儀有強大的互補性，對於收購正式完成感到非常興奮，眾多計畫得以開始推動與執行。NILT 在奈米光學解決方案領域的技術領導地位，提升了瑞儀跨入新光學技術領域的能力，進一步強化瑞儀成為全球最以客戶為導向的光學解決方案供應商的使命。

NILT 執行長暨創辦人 Theodor Nielsen 表示，為 NILT 找到了理想的研發與大規模量產的合作夥伴。對瑞儀為 NILT 帶來的無限可能感到興奮。瑞儀在背光模組高效率量產的經驗，將幫助加速實現超穎光學元件的大規模量產，特別是消費電子市場產品。此外，在奈米壓印模具與製造與方面的專業知識，與瑞儀現有的光學產品具有高度的互補性。

瑞儀表示，這項收購可將 NILT 在先進光學領域（包括超穎光學、衍射光學及高精度光柵）中的技術深度，與瑞儀在精密光學大規模製造方面的豐富經驗整合。自2006年創立以來，NILT 始終處於先進奈米微結構製造的最前沿。近年來隨著客戶對超穎光學技術之需求不斷攀升，NILT 已經實現超穎光學之垂直整合，包含設計自主、模具自主、與生產能力的紮根。瑞儀完成收購後，將挹注更多資源，與 NILT 共同建立出成熟的超穎光學價值鏈，以滿足客戶的高成長需求。

策略性收購案以宣示進軍超穎光學製造領域

瑞儀成立於1995年，為高階背光模組的高效率大規模生產的領導者，累計銷售超過10億件產品。該公司始終致力於創新與品質，為全球最具挑戰性和技術前瞻性的客戶提供光學解決方案。透過此次收購，瑞儀取得超穎光學製造的重要戰略地位，提供奈米壓印光刻技術（NIL）製造服務。

文化融合與全球影響力

此次收購象徵著雙方文化的完美結合，將深厚的科學知識與豐富的產業經驗相融為一體。NILT 將維持其正常營運，持續為所有客戶提供設計、原型製作與超穎光學元件的量產服務，同時也維持其他業務領域的運作，包括壓印與複製用模具、奈米結構產品代工服務，以及 CNI 壓印工具等。ROE 會整合其歐洲光學專業與亞洲量產能力，提供導光板、光學膜、與超穎光學之產品與服務。

服務全球最具挑戰性的客戶群

加入 ROE 後，NILT 得以直接服務全球最大、技術最先進的客戶群。透過結合 NILT 的獨特超穎光學解決方案與ROE 的製造實力，公司將致力於提供超微型、高性能的光學元件，這些元件對於新世代消費性電子、智慧車、機器人、AR/VR、以及生命科學等領域具有關鍵性作用。