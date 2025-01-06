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CES將登場GIS-KY展出新世代智慧車載及近眼顯示技術

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國消費電子展（CES）將開展，GIS-KY（6456）將展出新世代智慧車載及近眼顯示技術與產品，包括抬頭顯示器、低反射鍍膜技術、Mini LED 觸控顯示模組，及光波導顯示模組，可為帶來全新的顯示體驗。

有鑑於人工智慧、5G 網路、物聯網的蓬勃應用，智慧生活的需求大增，GIS 以既有之光學、機構、電子整合技術的開發能量，積極投入車載、元宇宙等新世代應用。

GIS將展出包含智慧車載及光波導近眼顯示模組等產品，在智慧車載部分包括， 可提供即時 AR 虛實整合的行車資訊，提升駕駛安全的抬頭顯示器(HUD)，GIS表示，產品具有大視角的顯示效果及局部調光功能，可提供高亮度、高對比的清晰影像，並有低耗電的優勢。此外，也將展示以光波導技術開發的 AR HUD，能大幅縮小裝置體積，為下一代前瞻性的解決方案。

另外，具有車規耐候、低反射、低色差的特性，可大幅提升行車安全與車內質感的低反射玻璃鍍膜技術及Mini LED 觸控顯示模組也將亮相。

GIS指出，Mini LED 觸控顯示模組立基於長期對車載顯示模組整合的經驗，透過 Mini-LED 設計、貼合，及鍍膜的整合，產品可提供達 1,500 毫米柱對柱的超大顯示螢幕，並整合多個顯示器；相較於傳統 LCD 背光產品，產品搭載 Mini-LED 背光技術有高對比度、高亮度的特性，並有省電的優勢。

GIS 表示，還將展示 AR 眼鏡之光波導解決方案，整合光機引擎(light engine)，具有高品質影像顯示、超輕薄的特性。本產品可支援單綠色或全彩顯示，並依需求提供客製化的光學和機構設計，為未來的近眼裝置及可穿戴設備提供更具彈性的解決方案。

GIS LED 顯示器

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