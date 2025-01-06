全民AI成熱潮 台灣大推出免費AI課程

AI成為近年全民關注焦點，要享受AI帶來便利，學會AI也相當重要，台灣大哥大（3045）表示，自2024年11月起，獨家推出「AI智慧生活課程」，不限年齡、不限職業，開放全民參與一系列AI應用免費課程，從「手機AI輕鬆玩」，到「你的旅遊AI罩的住」，運用AI規劃旅遊行程。

台灣大指出，首場「手機AI輕鬆玩」課程內容涵蓋微軟研發的Copilot、Google智慧鏡頭等多種AI工具應用；吸引了從8歲到70歲，包含小學生、家庭主婦到退休族群的學員共襄盛舉，顯示AI學習已成為全民關注的焦點。

台灣大表示，將於2025年1月11日（星期六）下午2點至3點，在台灣大哥大臺北文創旗艦門市舉辦第二場「AI智慧生活課程」，課程主題為「你的旅遊AI罩的住」，將帶領消費者運用手機中的AI工具，進行旅遊行程規劃，並學習如何將行程表格化、分享給旅伴等進一步應用。

隨著課程迴響熱烈，台灣大表示，首先於北部門市試點開課，未來將逐步拓展至中南部，並涵蓋更多元主題課程，如AI創作音樂、智慧家庭及快速製作簡報等，打造全民AI學習的熱潮。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，人工智慧的發展速度超乎想像，未來勢必成為全民生活新常態；台灣大身為科技電信業者，肩負企業的社會責任，期許透過前線數位科技顧問團隊以及講師群的努力，協助用戶享受AI帶來的便利。透過全台率先推出的免費AI課程，期盼廣泛推廣課程，帶動AI學習熱潮，加速台灣數位轉型。

去年11月台灣大首度推出免費AI課程「手機AI輕鬆玩」，課程深受民眾歡迎，報名於短短三天內額滿，顯示民眾對AI學習的渴望。課程吸引30位來自各行各業的民眾參與，年齡層橫跨8歲至70歲，學員們僅攜帶智慧型手機，在科技顧問講師引領下，學會應用手機中的Copilot、Google智慧鏡頭等AI工具。

台灣大指出，有超過90%學員認為課程實用又有趣，且期盼未來能有更多不同主題的課程選擇。一位擔任業務的學員表示：「這堂課讓我對AI有了更深入的了解，學會了如何利用AI來輔助工作與日常生活所需」，另一位退休的教師學員則說：「這堂課讓我對AI不再感到陌生，我發現AI可以應用在生活中的許多方面，讓我更有動力持續學習新東西。」