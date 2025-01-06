廣運斥資4800萬元 參與輝達在台新創MetAI首輪投資
自動化控制系統大廠廣運（6125）宣布已參與AI晶片霸主輝達（NVIDIA）在台首家新創公司MetAl的首輪募資，斥資145萬美元（約台幣4800萬元），集團旗下的廣運也將導入MetAI的突破性 AI + 3D 技術，結合 NVIDIA Omniverse，顛覆數位孿生模擬環境創建的方式，以科技新創角色推動產業機器人和 AI 訓練的進展。
MetAI 是一家整合工業 AI 和 3D 模擬技術的台灣新創公司，去年底成功完成400 萬美元的種子輪融資。投資者包括 NVIDIA、廣運、所羅門 、SparkLabs Taiwan、Addin Ventures 富旌創投和 Upstream Ventures 上游創投等。
MetAI此次募資，也使成為 NVIDIA 投資組合中的首家台灣新創公司，凸顯其在推進實體 AI (Physical AI) 和縮短模擬與真實世界差距的關鍵角色，並通過尖端技術實現突破可能。
MetAI在官網表示，此次的募資金額將用於加速 MetAI 的研發工作，擴大產品開發團隊規模，並為美國市場進行準備，專注於半導體製造、自動化倉儲和機器人應用等領域。
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