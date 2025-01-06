台灣大擴大智慧移動生態圈 戰略投資印尼Soul Parking

台灣大哥大（3045）近年拓展東南亞智慧移動市場版圖，6日宣布，與策略夥伴AppWorks、USPACE共同投資超過新台幣1億元，參與印尼智慧停車科技Soul Parking的A2輪融資，積極參與並推動印尼智慧城市發展，同時擴大台灣大哥大智慧移動生態圈。

Soul Parking是印尼最大的停車科技公司，每年處理超過2,000萬筆停車交易，在印尼已有超過200萬輛汽機車透過Soul Parking停放。

台灣大表示，持續深化「Taiwan Mobility」策略，透過此輪融資，將進一步擴大Mobility布局，串聯Soul Parking、2022年領投的USPACE（亞洲最大智慧停車平台）、2024年初投資的WeMo（電動機車共享服務），共同打造一個涵蓋智慧停車、車位共享、電動車充電等全方位智慧移動生態系，將Soul Parking的成功經驗複製到東南亞各國，解決人口稠密區的交通壅塞與停車難題，期盼透過減少車輛壅塞，進一步降低碳排放。

近年Soul Parking翻轉印尼停車生態，透過物聯網技術革新停車體驗，提升停車基礎設施效能，為物業業主和駕駛者提供高效、流暢的解決方案，以輕資產模式結合即時數據分析、無現金支付等數位化工具，優化停車管理效率，更以數據驅動助力運營商提升停車空間利用率，讓高密度區域的停車容量達到傳統方案的八倍，同時為業主創造更多營收機會，成為推動印尼智慧城市發展的核心助力。

台灣大總經理、AppWorks董事長暨創辦人林之晨表示，Soul Parking以科技為驅動力，透過AI智能導航、即時空位資訊、共享停車等創新功能，大幅減少駕駛們尋覓車位的時間，提升使用者體驗。

Soul Parking共同創辦人暨執行長Kenneth Darmansjah對未來城市的清晰願景，與台灣大「Taiwan Mobility」策略高度契合，串聯Soul Parking、USPACE和WeMo，共同打造以用戶為中心的區域智慧移動生態系，並協助Soul Parking將成功經驗複製到其他東南亞城市，大幅改善東協居民的移動生活，推動更智慧、更便利、更永續的城市。

Soul Parking共同創辦人暨執行長Kenneth Darmansjah表示，本次融資反映Soul Parking業務實力和團隊的堅韌，也凸顯出停車行業的巨大潛力，未來將加速創新，推動具有影響力的解決方案，並為未來重新定義城市移動。

Soul Parking透過尖端的數位化解決方案，為物業業主與駕駛者提供無縫、無現金的停車體驗。其核心產品包括實現雙輪與四輪車輛的透明數據共享，並提供即時數據分析的Operating System (OS)，以及適合摩托車的便攜式多層停車解決方案Compact Motorcycle Storage (CMS)，幫助提升運營效率並增加收入。

未來，Soul Parking計劃進一步拓展至印尼其他高密度城市，服務更多車輛類型，並探索電動車充電與基礎設施機會，為印尼智慧城市與永續發展做出更多貢獻。自成立以來，Soul Parking已擁有100家合作夥伴。每年處理超過2,000萬次停車交易，至今已服務超過200萬輛車輛，其解決方案廣泛應用於公寓、醫院、商業中心、娛樂場所和住宅區。

台灣大強調，持續深化智慧移動生態系布局，並與USPACE、WeMo等夥伴合作，提供整合停車、共享、充電的智慧移動服務，運用自身行動網路技術優勢結合USPACE物聯網服務，發揮千萬電信用戶營運之科技量能，提供車位共享、UDRIVE電車共享，並結合特斯拉超級充電站與Ucharging平台，解決車位及電動車閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

台灣大2023年推出一站式充電營運平台「MyCharge」，運用數據分析精準建置充電站，目前已於全台部署超過 400支充電樁，推動電動車普及碳排放減少，回應全球淨零趨勢。