AI server成長動能延續至今年 集邦估產值約2,980億美元
根據TrendForce最新調查，2024年整體server產值估約達3,060億美元，其中，AI server成長動能優於一般型server，產值約為2,050億美元；隨著2025年AI server需求仍將持續不墜，且單位平均售價（ASP）貢獻較高，產值有機會提升至近2,980億美元，於整體server產值占比進一步提升至7成以上。
中、美系CSP、server OEM客戶對搭載Hopper系列機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI server總出貨量年增46%。展望2025年，TrendForce預估，AI server全年出貨量將年增近28%，占整體server出貨比例進一步成長至超過15%。
至於主要AI晶片供應商表現，預期2025年Blackwell新平台將成為NVIDIA（輝達）高階GPU主流，GB Rack系列因設計驗證較為複雜，供應鏈尚需時間整備，加上第1季因季節性因素工作天數較少，預估至第2季後出貨量將明顯提升。此外，估計NVIDIA於2025年第3季將推B300及GB300等方案，將進一步推升搭載Blackwell的HGX及GB Rack等出貨動能。
除NVIDIA外，大型CSP更積極投入自研ASIC情形亦值得關注，2024年仍以Google為出貨大宗，但AWS的出貨成長力道更強，年增率突破200%。預計2025年AWS出貨量將成長70%以上，並更聚焦往Trainium晶片發展，投入AWS公有雲基礎設施及電商平台等AI應用。
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