群創在美展出業界第一色轉換 AM MicroLED 技術 迎向智慧科技生活

群創（3481）將於7至9日在美國拉斯維加斯，以「Driving New Possibilities」展示最新穎及突破性產品技術。群創總經理楊柱祥表示，群創深化面板本業加值再造，推升卓越創新技術，提供全方位場域客製化服務方案，輸出海外市場。同時在技術面延伸結合軟硬體整合解決方案，另在產品面橫跨多元應用場域，涵蓋零售、醫療、育樂、移動等領域，全面優化未來生活的便利性、安全性、娛樂性，迎向全方位智慧科技生活。

業界第一色轉換AM MicroLED技術 重塑顯示科技新價值

群創深耕前瞻顯示技術多年，展示業界第一Color-conversion 色轉換「106吋AM-MicroLED自由拼接顯示模組」，具備高清細膩畫質、高色飽、高色域、絕佳環境光對比、無縫拼接、低功耗等六大特色。其透過極微小的像素間距（≦P0.6mm），使畫面每一處都達超高清、細膩畫質，且採用色轉換MicroLED無縫自由拼接顯示模組，可提供12.3吋到220吋客製化需求尺寸，打破傳統顯示器限制框架，完美打造高階、高清、超大型顯示器新樣貌。

群創自由拼接QD色轉換MicroLED顯示器技術，採用主動TFT驅動背板並具有四邊可拼接設計，並搭載全彩化方案為藍光晶片搭配QD量子點色轉換技術，相較於RGB MicroLED技術架構，可克服解決兩大問題，包含綠色晶片均勻性問題和紅色晶片微小化後效率與可靠度不佳問題，且可大幅減少巨量轉移次數，達降低成本與提高良率之功效，另採用高性能色轉換材料亦可達高色域BT2020 90%面積比。

此外，群創首發展出創新「9.6吋MicroLED Smart Mirror智慧鏡面顯示器」，其具備超高亮度(1200nits)、超高對比(1,000,000 :1)、高色域(NTSC 120%)、超高反射率與節能等優異特點。MicroLED Smart Mirror智慧鏡面顯示器是一款整合性多功能智慧鏡面顯示器，其搭載車規級RGB自發光MicroLED技術，擁有極小的面積開口率，在低功耗下能提供高反射率且超高亮度畫質。另智慧鏡面顯示器看似一面9.6吋鏡子，其結合獨家創新顯示技術，除了可顯示產品資訊、促銷訊息和個人化廣告，更能為消費者創造虛擬實境互動體驗。此新型態顯示科技將提供智慧零售、智慧座艙等場域完整系統解決方案。

群創憑藉深厚前瞻MicroLED技術已獲美國核准近580餘件專利，其優異的顯示效果和市場潛力不容小覷，在國際展覽與全國顯示技術大賞中屢獲多項技術好評與肯定，其高畫質、無縫自由拼接、反應速度快、低功耗、超省電等多項優異特點，可應用於智慧育樂，如高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場與智慧移動、智慧零售等多元創新場域，致力重塑顯示科技產業新價值。

次世代miniLED顯示技術引領戶外公共顯示市場 開創視覺體驗新時代

隨著智慧城市與戶外顯示需求持續增長，群創致力於顯示面板的加值創新，成功引領新世代miniLED技術革新，突破傳統背光顯示的侷限。群創推出最新的「17.3吋與23.8吋miniLED戶外顯示器」，採用微小高效LED點陣技術，不僅實現卓越的戶外陽光可視性，更在維持低功耗的同時，帶來優異的高亮度、高對比度與廣色域表現。

這項突破性技術使顯示器在戶外強光環境下依然保持清晰可視，可精準依影像畫面進行即時動態分區調整，呈現更深邃的黑色層次與絕佳的對比效果，讓畫面色彩鮮豔、細節層次分明，帶來極致的視覺享受，讓每個畫面都充滿動感與震撼。群創的miniLED顯示器廣泛應用於各戶外運動賽事、商業零售、文化娛樂演唱會等領域，未來將進一步拓展至電子資訊看板、充電樁、大型百貨公司、購物中心及航海等特殊應用場景，滿足各種環境下亦能提供出色的可視性與功能性顯示面板。

此外，群創亦展出「14吋QHD+超輕薄面板」，結合輕巧機身與鮮豔顯色，以減輕模組重量並搭載100% DCI-P3廣色域技術，專為行動商務市場量身打造，大幅滿足學生與商務人士的移動辦公需求。另群創亦積極推出「14吋及16吋FHD+觸控螢幕」，支援手指觸控操作，可結合最新AI技術，提供參與式與互動式學習課程，顯著提升學習的互動性與創意表達。這些具備觸控功能的螢幕讓學習過程更具趣味性，通過多感官互動有效降低學習門檻，激發學生的創造力與學習熱情，不僅幫助學生更深入理解學習內容，還能進行繪畫、速寫或做筆記，進一步增強學習動力，提升學習效果。

獨家液晶調光技術 搶攻智慧車用市場 實踐環境永續與綠色未來

淨零減碳不僅是永續議題，更是全球企業價值轉型的關鍵競爭力。面對全球暖化是跨領域與國際共同議題，城市更是落實淨零減碳主要場域之一。群創以「More than Panel超越面板」為核心經營理念，致力價值轉型，積極布局非顯示器(Non-display)應用領域，以獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，開創智慧液晶窗戶(Smart LC Window)應用再升級。群創將智慧城市解決方案─智慧液晶窗戶，其具備高通透、節能降耗、極秒響應、智能聯網等特性，推廣至永續智慧綠建築外，亦擴大延伸至汽車領域，積極將液晶調光技術導入「智能調光車窗」、「智能調光後視鏡」與「智能遮陽板」等汽車部件應用產品，推動綠色商機，創造產業新機會並實踐環境永續與綠色未來。

群創展示創新「智能調光車窗」，能有效解決隔熱紙的單一透光率缺陷；另「智能調光後視鏡」能自動感應周圍環境的光線強度，可依照需求調整反光度，以確保駕駛在不同光線下，皆能清晰地察看後方交通狀況，大幅地提高駕駛的安全性和舒適度。此外，「智能調光遮陽板」亦搭載智能調光功能，可根據外在光線強度，即時自動調整遮陽板的透光度，保護駕駛的視線不受強光干擾，也避免傳統遮陽板所帶來的視線死角，提供更安全和舒適的駕駛體驗。

打造新世代沉浸式3D立體新體驗

隨著AI浪潮下推升新世代立體影像顯示需求，群創致力於將平面顯示轉換為立體沉浸式3D影像，展示「27吋眼動追蹤電競顯示器」採用獨步全球N3D顯示技術，其低串擾演算法提供高品質3D顯示效果，大幅改善使用者透過長時間使用易造成暈眩痛點，且獨家演算法即時3D渲染，不佔據電腦計算資源，其優異顯示技術帶給電競玩家身歷其境的3D視覺享受。