勤凱2024年營收創歷史次高 今年更旺

電子材料大廠勤凱（4760）12月營運受下游客戶盤點等因素影響，營收1億1,623萬元，月減18.4%、年增55.2%。總結2024全年表現不俗，主要受惠於整體客戶庫存去化的成效以及新客戶拉貨動能的帶動，年營收14億9187萬元創歷史次高、年增42.8%。展望未來，公司預期客戶年初開始恢復拉貨，1、2月營運展望將優於12月。

勤凱2024年12月因客戶進入年終盤點期，謹慎拉貨，但第4季整體營收為4億2,707萬元，約與第3季相當、年增幅度則有94.0%。

近期台幣匯率走貶，公司第3季一度提列匯兌損失後，第4季將有匯兌收益，且本業高毛利率產品出貨同步往上的因素帶動，第4季獲利可期，並將帶動全年營運表現。

勤凱副董事長莊淑媛表示，由於下游客戶在經過12月盤點期後，在年初開始已恢復拉貨，再加上庫存進入低檔區，儘管1月下旬至2月初將進入農曆新年長假，工作天數較少，但1月及2月營運有望優於12月。

展望2025年營運前景，輝達等GB 200等AI新品需求強勁，GB 300也有望在第2季亮相，其相關被動元件需求用量高於一般伺服器，同時，加上先進玻璃基板封裝TGV（玻璃鑽孔服務）、AI零組件所需的特殊電子漿料等，都有助未來業績展望維持正向。