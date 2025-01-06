獨家／碳費今年起開徵！緯創高管揭「3方針」奪領導地位
為實現2050淨零碳排的目標，我國將自今年起正式徵收碳費，而代工大廠緯創（3231）作為全球領先的高科技產品設計與製造服務提供者，近年也持續推動各項淨零碳排、數位轉型等策略，集團副董事長黃柏漙近日接受《經濟日報》專訪時直言，自己肩負集團「創新、育成」領域的布局，多年來持續透過3大方針，強化自身競爭力、搶下訂單，最終才成功在業界站穩了領導地位。
黃柏漙坦言，事實上緯創很早就發現了這個趨勢，並透過建立緯謙、緯育兩間子公司，落實「雲服務」、及「人才賦能」的發展，除專注協助企業導入最新科技應用，並持續投入智慧製造、智慧醫療及智慧零售等領域的上雲應用及相關雲服務，而他自己也扛起旗下2大創新雲端應用子公司緯謙、緯育的董事長一職，並持續帶領團隊向上持續成長。
黃柏漙分享三大方針，首先是「 ESG觀念課程的推動」，緯創針對企業與學習者開發了一系列ESG相關課程，包括碳排管理、永續供應鏈管理以及企業社會責任等，幫助企業在落實永續策略的同時，也能提高員工對環境永續的認知與實踐能力。這些課程內容不僅涵蓋理論，還結合實務案例，讓學員能夠將所學應用於工作中。
接著是「線上教育助力減碳」，為了支持減碳行動，緯創全面推動雲端學習與線上培訓模式。透過線上平台進行教育，不僅降低了紙本教材及實體課程對交通與場地的需求，減少了碳排放，也提升了學習效率與靈活性。
第三是「支持GOLF學用接軌計畫 」，緯育長期投入及支持GOLF（Gap of Learning & Field）計畫，提供線上學習平台及課程等資源，致力於縮小學用落差，幫助學生提前適應職場環境，提升職場即戰力。這不僅有助於學生的職業發展，也滿足了企業對高素質人才的需求，進一步促進社會的可持續發展。
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