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川普高關稅政策 恐讓美國消費電子產品購買力下滑900-1430億美元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
一年一度的CES（美國消費電子展）即將於1月7日正式開展。記者馬瑞璿／攝影
一年一度的CES（美國消費電子展）即將於1月7日正式開展。記者馬瑞璿／攝影

美國是消費電子產品大國，不過，新任總統川普上任之後，關稅的不確定性，恐將影響美國消費電子產品購買意願。根據CTA（美國電子消費品科技協會）預期，2025年美國消費電子產品零售金額將來到5370億美元，較去年成長3.2%，不過，川普對科技產品的關稅政策，恐讓美國消費者購買力減少900-1430億美元，影響甚鉅。

一年一度的CES（美國消費電子展）即將於1月7日正式開展，選在開展前兩天，主辦單位CTA（美國電子消費品科技協會）舉行了「CES 2025 Tech Trends to Watch」媒體論壇，會中談到2025年市場發展新趨勢。

首先，CTA談起了Z世代。CTA認為，要了解科技如何變遷，必須先瞭解使用它的人如何改變。而政治、經濟和社會文化的轉變，會影響科技的採用，世代交替也會影響人類與科技的變化，Z世代的崛起代表著市場也將有重大變革。

根據OECD（經濟合作暨發展組織）統計，全球Z世代經濟勞動力將達到27%，這意味著Z世代的財務、文化力正在成長，並將對技術創新、購買模式都會帶來相當的影響。Z世代出生於智慧手機盛行的世代，他們對科技接受度更高，根據CTA研究，美國有60%的Z世代是科技產品早期採用者，Z世代家中平均擁有13件科技產品，這項數據是所有世代中最高的。

回過頭來看美國的消費電子市場產值變化。CTA預估，2025年美國消費電子產品零售金額將來到5370億美元，較去年成長3.2%，這項數據顯示美國消費者在硬體、軟體服務支出都有所成長。

然而，看似樂觀的數據，卻潛藏不確定因素，因為美國總統當選人川普所祭出的高關稅經貿政策，恐將削弱美國消費者的購買力。

CTA預估，這項政策恐將讓美國消費者購買金額下滑900-1430億美元，其中，筆記型電腦和平板需求下降可能多達68%、遊戲機下滑將近58%，智慧手機消費則會下降37%。

雖然市場中充滿風險，不過，消費世代交替、購買習慣的不同，也將影響購買力出現變化。

CTA指出，2024年時，AI零售市場的產值約在70億美元，虛擬試穿市場的產值則約20億美元，但在2030年時，AI零售市場、虛擬試穿市場的產值將分別成長到300億美元和180億美元。這麼大的產值變化，意味著Z世代未來寧願在線上購物，也不太願意逛傳統實體商店。尤其，AI應用在購物領域，可望給予消費者更好的個人化購物過程，甚至也將提高了消費者購買意願約40%。

除了美國消費電子市場變化之外，CTA也提到，今年CES重點之一會是機器人，隨著輝達創辦人黃仁勳即將在美西時間1月6日晚間舉行主題演講，外界預料，黃仁勳除了會分享自家AI晶片新發展之外，演講內容也將涵蓋機器人技術發展領域。

CES在開展前兩天，主辦單位CTA（美國電子消費品科技協會）舉行了「CES 2025 Tech Trends to Watch」媒體論壇，會中談到2025年市場發展新趨勢。記者馬瑞璿／攝影
CES在開展前兩天，主辦單位CTA（美國電子消費品科技協會）舉行了「CES 2025 Tech Trends to Watch」媒體論壇，會中談到2025年市場發展新趨勢。記者馬瑞璿／攝影

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