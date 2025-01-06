綠岩能源傳捷報 喜獲馬國大型太陽能光電標案
綠岩能源進軍國際市場再下一城！繼越南市場報捷後，此次攜手台灣光電投資龍頭中租-KY（5871）控股旗下公司、宏碁（2353）集團位於馬來西亞之子公司Servex，並聯合馬來西亞上市太陽能企業Solarvest（旭卉控股）子公司，合組基金成立國際聯隊，成功奪下馬來西亞國家型標案。該案位於馬來西亞雪蘭莪州，計畫建設一座60MW的水面型太陽能光電發電廠，整體裝置容量將達70MWp，年發電量預計可達1.04億度綠電，將足以供應數十萬戶家庭使用綠電，預計於2027年底前完工，是綠岩能源在馬來西亞深耕的重要一步。
綠岩能源董事長葉孟恒指出，公司除了積極參與國家型標案外，亦將兵分三路，分別針對企業售電（CPPA）標案、儲能標案及屋頂投資案進行準備，力求在未來達成1GW的目標，全力展現國際競爭力，並持續深化東南亞市場布局。
展望2025年，綠岩能源將持續深耕國際綠能市場，目標在東南亞與日本市場進行總容量達2GW的再生能源開發。綠岩能源將持續打造兼具環境效益與經濟價值的全方位能源解決方案，朝國際再生能源領導企業穩步邁進。
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