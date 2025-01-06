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結合 AI 視覺辨識導航技術 新漢推第二代自主移動機器人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
CES 2025將在美國拉斯維加斯盛大開展，新漢於展期發表與策略夥伴耐能智慧共同合作的第二代自主移動機器人NexMOV-2。新漢／提供
CES 2025將在美國拉斯維加斯盛大開展，新漢於展期發表與策略夥伴耐能智慧共同合作的第二代自主移動機器人NexMOV-2。新漢／提供

美國消費電子展（CES 2025）將在美國拉斯維加斯盛大開展，工業電腦大廠新漢（8234）於展會期間發表與策略夥伴耐能智慧（Kneron）共同合作的第二代自主移動機器人NexMOV-2，結合Visual SLAM（視覺定位建圖系統）、AI導航辨識功能以及自主研發多軸馬達驅動器，大幅提升產品靈活度及效能，搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。

自主移動機器人（AMR）因其靈活性與自主性在製造業、倉儲物流以及醫療等領域的應用日益廣泛，相比於傳統自動導引車（AGV），AMR具備更高的環境適應能力及導航精準度，此次新漢發表的第二代自主移動機器人NexMOV-2結合AI視覺辨識與導航技術，大幅解決了傳統AMR無法克服的多項限制。

由新漢集團旗下子公司新漢智能所推出的第二代自主移動機器人NexMOV-2，導入AI技術全面升級為智慧型AMR，採用視覺辨識系統取代傳統的2D LiDAR導航，相比於2D LiDAR僅能透過水平線性光束偵測路徑物體，視覺系統可實現360度完整空間偵測，再透過Visual SLAM技術，達到高精準度自主定位與導航，AMR便可自主決策最佳移動路徑，大幅降低碰撞風險、提升運行效率。

NexMOV-2以開放式機器人系統ROS 2為架構，為產品提供功能擴充性並可彈性和周邊各系統進行整合，搭載耐能智慧專為邊緣運算設計的KL730 NPU晶片，能以最快AI運算速度提供最佳解，減少LiDAR使用數量，增加AI影像識別功能，同時降低能耗，符合產業綠色減碳倡議。

此外，外型的部分在車身全面進行防水升級，可將NexMOV-2部署在嚴苛環境的應用場域，客戶如有功能安全規格（Functional Safety）的需求，亦可搭配新漢集團旗下子公司創博的功能安全控制方案，滿足各項功能安全的規範。

NexMOV第一代產品現已導入台灣飯店業以及智慧工廠，第二代產品在全面提升硬體規格與AI軟體功能後，將擴大應用範圍至食品製造業、化工業等更具挑戰的環境，不久的將來更能擴展應用於救災與國防用途。

針對嚴苛應用環境，新漢智能與創博正進行第二代自主移動機器人NexMOV-2增能計畫，打造鏈型、機器狗等更多自主移動載具型式，推動AI自主移動救災科技應用，降低長時間且近距離救災的風險，提高救災效率減低人員操作失誤，新漢集團更有軍規相關規格及認證（MIL）經驗，未來更可提供軍規自主移動載具，應用於偵蒐與地面無人化任務執行需求。

多功能機器人已被視為是未來重要趨勢，新漢集團自2013年起開始布局機器人市場，擁有獨立機器人軟硬體研發設計團隊，品牌深耕市場已逾十年，除了擁有獨立研發自主移動機器人的團隊，新漢集團旗下子公司創博（NexCOBOT）以開放式平台及模組化為架構，已發展出完整機器人控制解決方案，包括機器人控制平台、機器人控制器、機器人功能安全模組化套件等，可運用於各類型機器人，包括工業協作型機器人（Collaborative Robots, Cobots）、移動式機器人（AMR）、四足機器人（Quadruped）、人形機器人（Humanoid）等產品，目標成為軟體定義機器人的領導廠商。

新漢集團董事長林茂昌表示，美國是機器人產業的主要市場，為此，新漢集團將以提供機器人關鍵模組的優勢，深入拓展美國市場，爭取所有的機器人設計製造與新創客戶。集團計畫於2025年參加美國機器人重要展會，如NVIDIA的GTC大會，並布建當地銷售據點。

新漢集團將持續以開放式架構，強化各類機器人產品與服務，並積極拓展全球市場。未來，集團將攜手生態系夥伴推動智慧化解決方案，致力於引領AI機器人技術與應用的新紀元。

AI 機器人

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