臻鼎旗下先豐廠火災影響有限 產能營收僅占集團2.7%
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）先前收購的先豐廠周末5日傳出火災，不過，公司提到，第一時間已順利疏散所有人員，並無人員傷亡，消防人員到場處置後，火勢已控制並安全善後，火災發生原因尚待消防單位鑑定。公司也指出，該廠產能營收僅占臻鼎集團2.7%，影響有限。
臻鼎6日早盤股價快速由黑翻紅，上漲逾2%。
臻鼎子公司先豐通訊5日二廠鍍銅車間發生火警，臻鼎5日發布聲明提到，公司第一時間已順利疏散所有人員，並無人員傷亡，消防人員到場處置後，火勢已控制並安全善後，火災發生原因尚待消防單位鑑定。
臻鼎5日發布聲明提到，公司已投保火災險，現有訂單業務，集團其他廠區立刻啟動備援生產模式，協助客戶生產交貨，初步評估對於整體營運、財務無重大影響，實際損失待判定，未來會加強廠區安全維護機制。
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