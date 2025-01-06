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大陸市場再傳中芯28奈米大降價40% 為美關稅大戰留後路

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際園區大門。中新社 林則宏
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際園區大門。中新社 林則宏

大陸市場近期再傳中芯28奈米大降價40%，為美國官方後續將對大陸祭出的關稅大戰留後路。不過，對於相關訊息中芯沒有立即評論價格議題，業界則認為，價格競爭本來就是成熟製程產業常態，而姑且不論降價與否，美國對中國大陸總部所在地的陸資晶圓代工廠出口管制趨於嚴格是進行式，不會因為價格變動而有變化，預期中芯降價衝擊大陸當地晶圓代工廠較大，台廠而言關鍵仍在終端客戶去中化的後續採購力道。

大陸市場再度傳出中芯國際宣將28 奈米報價價格從2,500美元下調至1,500美元，降幅達40%。目標為後續關稅戰預留後路。

不過，對於降價幅度中芯沒有證實，先前有在2024年12月有大陸媒體《科創板日報》報導，一名中國大陸的晶圓廠管理層人士表示，實際情況「沒（媒體報導）那麼嚴重，也沒那麼誇張」。

至於中芯國際聯席CEO趙海軍先前在2024年11月財報會議上表示，中芯國際第4季將開出約3萬片12吋的月產能，由於新增產能驗證需要時間，產能利用率將有所下降。

中芯先前在財報會議上提到，部分成長在中國大陸當地本地化推動，不過，趙海軍表示，這種替代趨勢將在2025年放緩，因為大陸供應商已經佔據了相當一部分市場。

展望2025年，趙海軍說，對中芯國際而言，按應用分類除了工業與汽車沒有明確會成長外，其他四個應用領域（智慧手機、電腦與平板、消費電子、互聯與可穿戴）目前接觸下來都是成長的，不過同時預計代工價格將有所鬆動。由於目前的供給過剩情況，中芯對產能擴張採取更謹慎的態度。

晶圓代工廠

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