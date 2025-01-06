和碩不撤印度 童子賢談 AI 裝置：花式跳水前總要踮腳尖

和碩（4938）集團董事長童子賢5日指出，AI終端裝置在2024年聲量大於銷量，可以視為花式跳水起跳前奏，需要先踮起腳尖跟彎曲膝蓋，他並誇川普出手有分寸，充滿諒解及務實精神；和碩共同執行長鄧國彥與鄭光志重申，不會撤出印度及中國，已歸類「3相位業務」，把資源大量投入快速發展及新事業上。

和碩5日舉行尾牙，2024年集團為後蘋果時代加速佈局，除積極投資新方向佈局醫材等事業，又加速整理舊有投資，童子賢表示，和碩成立14年資歷比其他電子五哥要淺，十幾萬人的公司轉型需要時間，最近大家都忙得不可開交。

印度製造擴張，中國製造轉內需

今年傳出和碩將出售位於清奈的印度手機工廠，當地媒體報導和碩恐將退出當地製造，經一年紛擾，鄭光志6日澄清，除手機製造，和碩已在清奈附近設立新廠，2025年下半就會開始量產，先針對通訊產品製造，後續會投入電動車，未來消費電子跟資訊電腦（筆電或伺服器）也有機會在當地生產，以內需市場為主。

印度廠若投入電動車製造，將是和碩全球第四座具備車規認證的製造基地（台灣、中國大陸、墨西哥），和碩仍將持有手機工廠股權，協助塔塔量產，更專注快速成長的印度基礎建設商機。

景碩（3189）近期調整投資資源，出售百碩跟凱碩（8059）中國廠持股，和碩也配合出售部分投資公司持股，鄧國彥指出，和碩不會撤出中國製造，但也不會積極擴充，會機動性移動產品是必然，也會積極尋求內需為主新產品填補移出產能空檔。

5年計畫，加速多元化長出章魚觸角

和碩的業績中，蘋果單一家客戶業績比例近一半，在手機業務成長趨緩下，多元化經營是和碩轉型計畫重點。

鄧國彥表示，和碩已分出三種不同相位的生意，分為H1、H2、H3，其中H1為「傳統已經在做的生意」如手機、筆電、電動車、網通，H2是正在「快速成長」的生意，如電動車業務，而H3則是新產品事業，新投資事業包括：醫材、AI軟體、AI終端產品、能源及電動車功率元件、機器人元件、光學如AR眼鏡及元件等等，和碩將集結資源投入H2及H3，預期5年後帶來全新的和碩樣貌。

其中最受矚目是和碩醫材佈局，2024年底和碩才宣布投資醫療基金「亞美登健康科技創投基金」7.6億元，要在晶碩（6491）之外，孵化下一個新事業，兩月前和碩入股台微體（4152）進軍骨科醫材，過去也開發醫療級呼吸器。

H2業務中，伺服器進度超前，鄭光志透露下周第一個GB200機櫃就將測試通過交貨給客戶資料中心，電動車業務則除擴大兩大純電動車市占，還會增加燃油車客戶，並跟客戶合作新品，預計2025年底到2026年會有貢獻。

AI裝置顛仆前行，童子賢：花式跳水前的踮腳尖

和碩在AI裝置上相當積極，拿下熱門的Ai Pin穿戴裝置，蘋果AR頭盔Vision Pro也開賣，但一年過去AI裝置叫好不叫座，銷售動能持續性不如預期。

童子賢認為，AI跟網際網路一樣，應用面需要摸索一下，世界正因為AI帶來及網路便利性，帶來新平台機會，過去網路已經存在20年，但抖音或ChatGPT等產品過去的網路根本跑不動，這是隨記憶體、網路頻寬、算力提升，刺激產業新平台誕生，全球經濟也因這樣的創新會有不一樣的局面。

他舉微軟又宣布投資800億美元興建資料中心為例，指出一定是逐漸在平台上找到著力點，才會有大的資本支出。

他指出，有些創新前幾年熱議一陣子，又冷卻一下，從Web3.0到元宇宙，冷卻期就像是「花式跳水」前奏，要有一個精彩的跳水前要先踮起腳尖，彎曲膝蓋，才能起跳，問何時應用會爆發，就跟大家會問踮腳尖要踮多久？但產業很不一定，有些科技要準備一年，有些要三～五年，就像台積電（2330）也不是一年突然長大，積緒10幾年的準備，才有今日領導全球的成績。

他指出，台灣過去30年產業發展中，早期也集中發展電腦跟手機，最近5~6年才開始從因新平台新通訊而跨入5G及雲端，台灣產業也開始佈局雲端或局端，這是可喜的現象，台灣應分散資源，不要都擠在手持或桌上設備，而這些機會背後其實就是經濟平台的變換，現在元宇宙很少人談，但隨技術成長，未來找到著力點又會重新動起來。

童子賢談川普：出手有分寸

對於川普即將於兩週後上台，童子賢指出，川普看起來比當選第一任總統時有經驗，出手有分寸，甚至反而充滿了諒解跟務實精神，他舉例，選舉時揚言反移民，但現在會表達歡迎科技移民跟技術移民，開口歡迎申請就讀美國知名學府學生畢業後發給工作簽證，讓這群高階就學人才眼睛為之一亮，這除了表彰川普的善變，更透露他執政後「務實理性」及「擇善固執」的一面。

他表示，過去川普也反對虛擬貨幣，但現在跟一向積極支持虛擬貨幣的馬斯克站在一起，目的不是財富累積，而是指出世界金融趨勢上，美國的領導者已經從反對派轉向，其實虛擬貨幣是「數位金融」的一環，背後的區塊鏈跟Web3.0技術尚未完全發威，若美國以其國際經濟領導者或科技大國地位引導，數位金融將有機會取代傳統金融。