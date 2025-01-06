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和碩不撤印度 童子賢談 AI 裝置：花式跳水前總要踮腳尖

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
和碩尾牙前，董事長童子賢與副董事長程建中與共同執行長鄧國彥及鄭光志一同出席記者會。王郁倫攝影
和碩尾牙前，董事長童子賢與副董事長程建中與共同執行長鄧國彥及鄭光志一同出席記者會。王郁倫攝影

和碩（4938）集團董事長童子賢5日指出，AI終端裝置在2024年聲量大於銷量，可以視為花式跳水起跳前奏，需要先踮起腳尖跟彎曲膝蓋，他並誇川普出手有分寸，充滿諒解及務實精神；和碩共同執行長鄧國彥與鄭光志重申，不會撤出印度及中國，已歸類「3相位業務」，把資源大量投入快速發展及新事業上。

和碩5日舉行尾牙，2024年集團為後蘋果時代加速佈局，除積極投資新方向佈局醫材等事業，又加速整理舊有投資，童子賢表示，和碩成立14年資歷比其他電子五哥要淺，十幾萬人的公司轉型需要時間，最近大家都忙得不可開交。

印度製造擴張，中國製造轉內需

今年傳出和碩將出售位於清奈的印度手機工廠，當地媒體報導和碩恐將退出當地製造，經一年紛擾，鄭光志6日澄清，除手機製造，和碩已在清奈附近設立新廠，2025年下半就會開始量產，先針對通訊產品製造，後續會投入電動車，未來消費電子跟資訊電腦（筆電或伺服器）也有機會在當地生產，以內需市場為主。

印度廠若投入電動車製造，將是和碩全球第四座具備車規認證的製造基地（台灣、中國大陸、墨西哥），和碩仍將持有手機工廠股權，協助塔塔量產，更專注快速成長的印度基礎建設商機。

景碩（3189）近期調整投資資源，出售百碩跟凱碩（8059）中國廠持股，和碩也配合出售部分投資公司持股，鄧國彥指出，和碩不會撤出中國製造，但也不會積極擴充，會機動性移動產品是必然，也會積極尋求內需為主新產品填補移出產能空檔。

5年計畫，加速多元化長出章魚觸角

和碩的業績中，蘋果單一家客戶業績比例近一半，在手機業務成長趨緩下，多元化經營是和碩轉型計畫重點。

鄧國彥表示，和碩已分出三種不同相位的生意，分為H1、H2、H3，其中H1為「傳統已經在做的生意」如手機、筆電、電動車、網通，H2是正在「快速成長」的生意，如電動車業務，而H3則是新產品事業，新投資事業包括：醫材、AI軟體、AI終端產品、能源及電動車功率元件、機器人元件、光學如AR眼鏡及元件等等，和碩將集結資源投入H2及H3，預期5年後帶來全新的和碩樣貌。

其中最受矚目是和碩醫材佈局，2024年底和碩才宣布投資醫療基金「亞美登健康科技創投基金」7.6億元，要在晶碩（6491）之外，孵化下一個新事業，兩月前和碩入股台微體（4152）進軍骨科醫材，過去也開發醫療級呼吸器。

H2業務中，伺服器進度超前，鄭光志透露下周第一個GB200機櫃就將測試通過交貨給客戶資料中心，電動車業務則除擴大兩大純電動車市占，還會增加燃油車客戶，並跟客戶合作新品，預計2025年底到2026年會有貢獻。

AI裝置顛仆前行，童子賢：花式跳水前的踮腳尖

和碩在AI裝置上相當積極，拿下熱門的Ai Pin穿戴裝置，蘋果AR頭盔Vision Pro也開賣，但一年過去AI裝置叫好不叫座，銷售動能持續性不如預期。

童子賢認為，AI跟網際網路一樣，應用面需要摸索一下，世界正因為AI帶來及網路便利性，帶來新平台機會，過去網路已經存在20年，但抖音或ChatGPT等產品過去的網路根本跑不動，這是隨記憶體、網路頻寬、算力提升，刺激產業新平台誕生，全球經濟也因這樣的創新會有不一樣的局面。

他舉微軟又宣布投資800億美元興建資料中心為例，指出一定是逐漸在平台上找到著力點，才會有大的資本支出。

他指出，有些創新前幾年熱議一陣子，又冷卻一下，從Web3.0到元宇宙，冷卻期就像是「花式跳水」前奏，要有一個精彩的跳水前要先踮起腳尖，彎曲膝蓋，才能起跳，問何時應用會爆發，就跟大家會問踮腳尖要踮多久？但產業很不一定，有些科技要準備一年，有些要三～五年，就像台積電（2330）也不是一年突然長大，積緒10幾年的準備，才有今日領導全球的成績。

他指出，台灣過去30年產業發展中，早期也集中發展電腦跟手機，最近5~6年才開始從因新平台新通訊而跨入5G及雲端，台灣產業也開始佈局雲端或局端，這是可喜的現象，台灣應分散資源，不要都擠在手持或桌上設備，而這些機會背後其實就是經濟平台的變換，現在元宇宙很少人談，但隨技術成長，未來找到著力點又會重新動起來。

童子賢談川普：出手有分寸

對於川普即將於兩週後上台，童子賢指出，川普看起來比當選第一任總統時有經驗，出手有分寸，甚至反而充滿了諒解跟務實精神，他舉例，選舉時揚言反移民，但現在會表達歡迎科技移民跟技術移民，開口歡迎申請就讀美國知名學府學生畢業後發給工作簽證，讓這群高階就學人才眼睛為之一亮，這除了表彰川普的善變，更透露他執政後「務實理性」及「擇善固執」的一面。

他表示，過去川普也反對虛擬貨幣，但現在跟一向積極支持虛擬貨幣的馬斯克站在一起，目的不是財富累積，而是指出世界金融趨勢上，美國的領導者已經從反對派轉向，其實虛擬貨幣是「數位金融」的一環，背後的區塊鏈跟Web3.0技術尚未完全發威，若美國以其國際經濟領導者或科技大國地位引導，數位金融將有機會取代傳統金融。

他最後也提到，川普的影響不只是台灣，而是全世界，而台灣有半導體跟資通訊研發製造條件，是全球科技業好伙伴，相信美國新的掌政者，少不了台灣的合作，衡量川普因素，對台灣是利多弊少，對台灣有好處的。

和碩童子賢認為川普上台對台灣有利。王郁倫攝影
和碩童子賢認為川普上台對台灣有利。王郁倫攝影
Ai Pin由和碩代工。官方網站截圖
Ai Pin由和碩代工。官方網站截圖
蘋果首款MR頭戴裝置Vision Pro在2024年2月2日上市後銷售清淡。（路透）
蘋果首款MR頭戴裝置Vision Pro在2024年2月2日上市後銷售清淡。（路透）

和碩 川普

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