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Audio Foundry 技術合作組織亮相 CES 致伸集團引領智慧車輛技術創新

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）將於 2025 CES 展中，透過集團內迪芬尼聲學（Tymphany）創立的 Audio Foundry 技術合作組織，展示涵蓋先進車用鏡頭、高效降噪聲學設備，智慧整合高級音響系統，聲學調校專利技術及Qi 2.0 無線充電配件等創新產品，全面展現集團在智慧車輛領域的卓越技術整合實力，為全球市場注入新動力。

致伸表示，作為技術合作組織，Audio Foundry致力於幫助聯盟成員實現汽車聲學與智慧感測的顛覆性應用。透過業界領袖與技術專家的聯合協作，Audio Foundry 成為創新平台，專注於打造高度相容且功能強大的解決方案，應對智慧車輛市場的快速成長需求。

致伸以「多感合一感測融合」（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，提供高效整合設計與製造服務，滿足智慧車輛在安全性、便捷性與智慧化等多元需求。透過 Audio Foundry，致伸與迪芬尼聲學共同推動車輛聲學與汽車技術的深度融合與突破性發展，為全球車用市場提供一站式解決方案。

在視覺領域，致伸將展示先進駕駛輔助系統（ADAS）、行車視野輔助監控系統（CMS）及駕駛監控系統（DMS）等技術方案。最新 ADAS 鏡頭搭載8百萬畫素、超廣角及加熱除霧功能，並結合演算法實現250公尺以上的精確偵測，提升車輛的高效能與安全性。

在聲學領域，迪芬尼聲學秉持「Less is more」理念，突破傳統車載音響設計限制，提供高效能降噪及沉浸式音場體驗，同時推出可攜式音響系統，重塑車內與戶外的音訊體驗。

在人機介面領域，致伸推出WPC抪s Qi 2.0規格的無線充電產品，提供高達15W的充電功率，較上一代技術提升三倍，為用戶提供更快速且安全的充電體驗。

Audio Foundry 憑藉致伸在多感技術領域的整合優勢，為聯盟成員提供全面資源與技術支持，幫助其進入智慧車輛市場並創造商業價值。未來，致伸將攜手國際合作夥伴共同推動智慧車輛產業技術突破，開創新局。

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