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中華精測去年第4季營收寫新高 法人對後市看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中華精測（6510）去年第4季營收12.8億元、年增66.9%，寫歷史單季新高；法人機構表示，去年第4季受惠於HPC、AP測試需求暢旺，精測營收季增40.6%，今年精測有望營收、獲利續成長，營運展望正向，但在股價波段漲多後，對後市評價為中立。

精測去年12月營收為4.5億元，月減0.4%、年增60.4%，累計全年營收為36億元，年增20%。

法人機構表示，中華精測受惠於高效能運算（HPC）相關高速測試載板新訂單挹注，以及智慧型手機應用處理器（AP）的探針卡接單暢旺所帶動，12月延續前一個月訂單熱度，2024全年達成營收雙位數成長目標，其中，12月HPC營收占總營收比重達到歷史新高、首度超越50%，為季度業績主要成長動能，其次是智慧型手機相關晶片的探針卡業績持續成長。

中華精測回顧2024年，表示AI伺服器、AI電腦、AI手機快速發展，帶動去年下在半年相關半導體先進封裝的測試介面需求，尤其HPC高速測試載板最為強勁，為去年第4季旺季主流產品；除此之外，受惠於AI手機快速發展，智慧型手機相關晶片之探針卡業績穩健成長，全年探針卡營收占總營收的比重30%、順利達成2024年度目標。

展望2025年，隨CES登場，預料新技術涵蓋先進交通運輸、永續發展、數位健康、智慧家庭解決方案等新AI應用領域，並激勵AI算力提升，為此，全球各大CSP 除積極建置資料中心外，並投入發展自研晶片，預料帶動新一波ASIC需求成長，為產業帶來新的商機。

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