中華精測去年第4季營收寫新高 法人對後市看法中立
中華精測（6510）去年第4季營收12.8億元、年增66.9%，寫歷史單季新高；法人機構表示，去年第4季受惠於HPC、AP測試需求暢旺，精測營收季增40.6%，今年精測有望營收、獲利續成長，營運展望正向，但在股價波段漲多後，對後市評價為中立。
精測去年12月營收為4.5億元，月減0.4%、年增60.4%，累計全年營收為36億元，年增20%。
法人機構表示，中華精測受惠於高效能運算（HPC）相關高速測試載板新訂單挹注，以及智慧型手機應用處理器（AP）的探針卡接單暢旺所帶動，12月延續前一個月訂單熱度，2024全年達成營收雙位數成長目標，其中，12月HPC營收占總營收比重達到歷史新高、首度超越50%，為季度業績主要成長動能，其次是智慧型手機相關晶片的探針卡業績持續成長。
中華精測回顧2024年，表示AI伺服器、AI電腦、AI手機快速發展，帶動去年下在半年相關半導體先進封裝的測試介面需求，尤其HPC高速測試載板最為強勁，為去年第4季旺季主流產品；除此之外，受惠於AI手機快速發展，智慧型手機相關晶片之探針卡業績穩健成長，全年探針卡營收占總營收的比重30%、順利達成2024年度目標。
展望2025年，隨CES登場，預料新技術涵蓋先進交通運輸、永續發展、數位健康、智慧家庭解決方案等新AI應用領域，並激勵AI算力提升，為此，全球各大CSP 除積極建置資料中心外，並投入發展自研晶片，預料帶動新一波ASIC需求成長，為產業帶來新的商機。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言