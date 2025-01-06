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和碩尾牙 董總與員工同樂

聯合報／ 文／林海
記者曾吉松／攝影
記者曾吉松／攝影

代工大廠和碩昨舉行集團尾牙，總經理鄭光志（左起）、副董事長程建中、董事長童子賢和共同執行長鄧國彥與員工同樂。童子賢表示，川普因素對台灣利多弊少，台灣在這一波紛紛擾擾中，「我相信會是贏家」。

尾牙 川普 建中

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