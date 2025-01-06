全球晶片市場 看增雙位數

經濟日報／ 編譯林聰毅、科技組／綜合報導

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，受惠於人工智慧（AI）智慧手機和資料中心對半導體的強勁需求，2025年全球晶片市場將成長11.2%、達到創紀錄的6,971.8億美元，高於去年6月預估的6,873.8億美元。

WSTS在其最新展望報告說，隨著世界各國及產業持續增加使用AI技術，對晶片的需求也跟著激增。法人認為，AI趨勢銳不可擋，台積電幾乎通吃所有大廠AI晶片與ASIC委外代工訂單，將是最大贏家，隨著相關AI新晶片持續推出，台積電營收貢獻最大的5奈米家族產能利用率有望維持高檔，3奈米家族更是持續滿載。

台積電（2330）預期，2028年伺服器AI處理器將成長至占公司營收比重超過20%。

WSTS分析，就產品類別而言，作為電子裝置大腦的邏輯晶片需求今年預料將增加16.8%、達2,437.8億美元；儲存資料的記憶體晶片需求預估將成長13.4%、達1,894.1億美元。

WSTS認為，只要全球經濟至少適度成長，類比晶片等其他類型半導體的市場也會擴大。

WSTS的報告指出，從地區來看，今年全球晶片市場以美洲地區成長最快，將增加15.4%、達2,153.1億美元；其次是亞太地區，成長10.4%、達3,762.7億美元；歐洲的增幅最小，僅成長3.3%至537.4億美元。

台積電 晶片

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