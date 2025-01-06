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兩大品牌加持 大立光業績有撐

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大立光（3008）預告元月業績難逃傳統淡季衝擊，將較去年12月下滑，惟法人認為，隨著蘋果、三星均有望在本季推出新機，有望支撐大立光淡季營運表現，若兩大品牌廠新機銷售優於預期，有助大立光出貨。

市場頻傳，蘋果將於本季發表iPhone SE 4新機，並且支援蘋果「Apple Intelligence」功能，售價估落在499美元至549美元之間（約新台幣1.54萬元至1.7萬元），堪稱蘋果最便宜的AI手機。

供應鏈透露，與前一代SE款產品相比，iPhone SE 4將首次配備4,800萬像素的主鏡頭，前鏡頭則為1,200萬像素，帶來顯著提升的拍攝畫質，大立光為主要鏡頭供應商，可望沾光。

iPhone SE 4有望搭載備6.1吋、解析度1170x2532的OLED螢幕，螢幕是iPhone SE系列機種問世以來最大，並使用Face ID 瀏海屏幕、USB-C連接埠，配備A18處理器和8GB LPDDR5X記憶體，主打性價比優勢。

iPhone SE系列機種已三年沒改款，許多硬體已過時，也無法使用最新的Apple Intelligence，隨著iPhone SE 4軟硬體均有望大幅升級，加上價格親民，業界看好有機會引發一波換機潮。

三星本季也將推出全新旗艦機Galaxy S25系列，傳將有三款機種，分別是Galaxy S25、Galaxy S25+和Galaxy S25 Ultra。其中，S25 Ultra為頂級旗艦機版本，使用四鏡頭主相機配置，主鏡頭據傳將延續2億畫素的高規格，超廣角鏡頭畫素則有望升級至5,000萬畫素，較上一代1,200萬畫素大幅提升，助益大立光高階鏡頭出貨。

iPhone SE 四鏡頭

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