鴻海攻車用 兩金雞前進CES

美國消費性電子展（CES 2025）將於拉斯維加斯時間7日至10日登場，鴻海（2317）集團不缺席，主打車用相關產品，旗下鴻華先進和富智康（FIH）將分別在現場展示電動車及車用電子方案。

今年是富智康首度參加美國消費性電子展，將展出一系列車用電子解決方案。富智康指出，此次將展現該公司如何憑藉深厚的ICT產業核心技術與軟硬體整合能力助攻產業發展，滿足日趨多元及更加複雜的車載應用。

富智康規劃，本次展出主力產品為4G、5G車載資通訊控制單元以及車載信息娛樂系統。

鴻華先進方面，據了解，將受邀展示電動車款，並與恩智浦（NXP）等車用大廠攜手秀合作成果。

鴻華先進先前曾於法說會表示，針對北美市場客製化設計的Model C平台美規版電動車，等待客戶準備妥當後，就會對外宣布上市時程，今年在各車型海外市場布局將會有更具體的規劃。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，全球電動車產業委外製造與區域製造兩大發展方向不變，對電動車發展深具信心。