鴻海甩淡季 GB200放量出貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）集團持續衝刺AI伺服器業務，儘管歷年首季為傳統淡季，惟今年第1季輝達（NVIDIA）「地表最強AI伺服器」GB200將於本月下旬起大量出貨，有望帶動鴻海上半年業績淡季不淡。

鴻海2024年營收為6兆8,599億元，改寫新猷，年增11.37%，以雲端網路產品成長動能最強，稱冠四大業務，反映AI伺服器需求強勁。

進入2025年，AI伺服器依然是鴻海成長主軸，GB200 AI伺服器去年底小量出貨後，鴻海透露，本月下旬起將進入大量出貨階段，挹注營收將更顯著。

此外，輝達預計今年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，鴻海進入GB300研發設計階段，提前擁抱商機。

據悉，輝達已初步拍定GB300訂單配置，鴻海仍是最大供應商，預計2025上半年推出實機面世，腳步領先全球同業。

鴻海董座劉揚偉曾表示，AI伺服器在客戶強勁需求帶動下，去年前三季營收成長超過兩倍，比重超過四成，客戶涵蓋主要雲端服務供應商及一線品牌，看好AI伺服器是2025年最大成長來源。

AI 伺服器 鴻海

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