科技大廠 搶進自然碳匯

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台積電（2330）、日月光（3711）等科技大廠紛紛搶進自然碳匯，環境部日前審查通過台積所提的自願減量專案（碳匯專案）、日月光所提的低蓄積林減碳方法學。環境部官員表示，科技業近年在製程減碳有成，轉攻自然碳匯，有助相關技術發展。

環境部日前召開溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會，會中通過台積電公司註冊申請「台積電台中大安海岸造林自願減量專案」，以及日月光環保永續基金會「低蓄積林增匯專案」溫室氣體減量方法審定申請。

台積電今年的植樹薪傳計畫選定台中大安海岸，當時清除超過1,700公斤的海洋廢棄物後，也種下近560株苗木。氣候變遷署官員解釋，台積電此次自願減量專案選在台中大安海岸，造林面積約2.8公頃，預估以30年為期，可減量715噸二氧化碳當量。

官員指出，這件專案特別的是台積電與台中市政府合作，前三年由台積電負責養護，後面27年交給中市府，在減碳額度分配上，台積電可獲八成額度。

日月光永續基金會則是第一個提出自然碳匯方法學的事業單位。官員解釋，建立方法學難度更高、是以更精確並科學的減量方式來建立一個減碳模板，這也象徵科技業近年製程減碳有成，因此透過各種方式邁向自然碳匯領域，有助國內自然碳匯技術發展。

日月光基金會所提「低蓄積林增匯專案」方法學，主要是針對生長不良的林地，透過疏伐達到更好的土地減碳效果，類似森林經營管理，若參考日月光基金會提出在汐止拱北段丘陵地的示範案例，每年每公頃約可減碳8.62噸。

此外金融業方面，在土銀、彰銀、新光人壽等金融業投入辦公室節能減碳後，環境部也通過「國泰人壽北區兩處大樓辦公室採用高效率光源自願減量專案」註冊申請，國泰人壽預計在石牌、板橋兩處辦公大樓更換LED燈具，預計帶來十年730噸的減碳效益。

台積電 日月光 減碳

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