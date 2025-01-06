和碩多「腳」布局 要像章魚一樣

和碩（4938）因應目前面臨來自蘋果營收占比過高的風險，內部已制定四至五年計畫，持續培養AI伺服器、擴增實境（AR）、機器人等新事業。和碩董事長童子賢昨（5）日表示，多年來養出許多隻「腳」，現在已陸續長大，期許和碩接下來不只有兩隻腳，能像章魚一樣愈多愈好。

外界關注AI伺服器業務，和碩共同執行長鄭光志指出，過去一年集團穩健布局，公司已站在一個對的方向前進，輝達最新GB200 AI伺服器部分，近期已成功組裝完機櫃，並測試成功，將送到客戶資料中心，是和碩布局AI伺服器重要里程碑。

和碩目前iPhone相關業務營收占比仍超過五成，對於和碩業務何時長出第二隻腳，共同執行長鄧國彥回應，內部有設定五年計畫，希望在五年後看到全新的和碩，希望是在原有業務基礎上繼續成長，目前和碩將業務分成三個區塊，包括傳統生意、快速成長業務，以及新事業。童子賢指出，和碩多年來已經養出許多隻腳（事業），現在已陸續長大，期許和碩接下來不只要兩隻腳，能像章魚一樣愈多愈好。