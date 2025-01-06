和碩攻機器人今年秀成果 童子賢：川普2.0 台灣利多弊少

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩昨日舉行尾牙團圓日活動，董事長童子賢（右二）、副董事長程建中（左二）、兩位共同執行長鄭光志（左一）與鄧國彥（右一）出席。記者曾吉松／攝影
和碩昨日舉行尾牙團圓日活動，董事長童子賢（右二）、副董事長程建中（左二）、兩位共同執行長鄭光志（左一）與鄧國彥（右一）出席。記者曾吉松／攝影

和碩（4938）集團昨（5）日舉行尾牙團圓日活動，共同執行長鄭光志指出，和碩已成立機器人專責部門，不管是人形機器人、工業用機械手臂都有涉略，現階段先瞄準機器人零組件生意，預期今年台北國際電腦展（COMPUTEX）可以展示一些成績。

此前，和碩並未對外揭露機器人相關布局，鄭光志昨天首度釋出相關藍圖細節，引發業界高度關注。據悉，和碩機器人事業部已有三位數（數百位）人力，目前主要服務兩大客戶潛在需求。

針對川普即將就任美國總統，和碩董事長童子賢表示，川普因素不是只有影響台灣，而是影響全世界，而台灣半導體與資通訊產業，從研發到製造都是全球科技界的好夥伴，美國也少不了台灣的合作，衡量所有因素後，對台灣是「利多弊少」，相信台灣在這波紛紛擾擾中會是贏家。

和碩尾牙高層談話重點 圖／經濟日報提供
和碩尾牙高層談話重點 圖／經濟日報提供

「看川普不需要只用懷疑的眼光」；童子賢表示，川普在選舉時表示要對中國大陸要課徵60%關稅，現在又說課10%；而選前說反移民，但選後改口說技術移民也不錯，因此川普講的不一定全都「疑難雜症」，也有可能一部分會轉為「幸福快樂」。

談到新事業布局，鄭光志指出，和碩除在AI伺服器領域投資較晚外，新事業布局還算穩健，在醫材、AI應用軟體、AI終端產品都有投資。

光學領域也有布局擴增實境（AR）眼鏡，「機器人也有專門團隊研究，今年電腦展可以看出一些成績」。

和碩共同執行長鄧國彥表示，機器人牽扯到很多技術，包含軟體、AI跟數位孿生等領域，可以直接運用在機器人動作模擬上，不管是人形機器人、工業用機械手臂都是和碩布局的領域，其中，驅動馬達是裡面重要的技術，和碩將在馬達上做一些投資。

鄧國彥指出，和碩在工業用機器人、工廠自動化領域做了很久，包含AMR、AGV或是生產機械手臂，成立機器人新部門，和碩在此領域不陌生，但現階段一開始鎖定零組件，未來有機會做整機生意。

和碩昨天在南港展覽館舉行尾牙團圓日活動，以「翔於千仞  萬象煥新」為主題，席開約700桌，總獎金約1.6億元，頭獎為特斯拉Model Y電動車一輛。

和碩 川普 機器人

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