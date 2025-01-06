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臻鼎子公司 先豐通訊桃園廠火警

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

臻鼎-KY（4938）子公司先豐通訊位於桃園觀音工業區的廠區昨（5）日中午發生火警，臻鼎昨日發布聲明提到，公司第一時間已順利疏散所有人員，並無人員傷亡，消防人員到場處置後，火勢已控制並安全善後，火災發生原因尚待消防單位鑑定。

據悉，先豐通訊原為永豐餘轉投資的PCB廠，主要用於基地台、汽車等兩大市場。臻鼎2020年11月以換股方式取得先豐通訊全數已發行股份，先豐並終止上櫃及撤銷股票公開發行。

臻鼎昨日發布聲明提到，公司已投保火災險，現有訂單業務，集團其他廠區立刻啟動備援生產模式，協助客戶生產交貨，初步評估對於整體營運、財務無重大影響，實際損失待判定，未來會加強廠區安全維護機制。

先豐 臻鼎

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