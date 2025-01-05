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子公司先豐鍍銅車間火警 臻鼎發布重訊：啟動備援生產

中央社／ 台北5日電
桃園市觀音區經建一路一處工廠2樓廠區今中午發生火警，現場不斷竄出黑煙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區經建一路一處工廠2樓廠區今中午發生火警，現場不斷竄出黑煙。記者周嘉茹／翻攝

印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY子公司先豐通訊二廠鍍銅車間今天中午發生火警，臻鼎表示，第一時間已順利疏散所有人員，並無人員傷亡，消防人員到場處置後，火勢已控制並安全善後，火災發生原因尚待消防單位鑑定。

臻鼎發布新聞稿說明，公司已投保火災險，現有訂單業務，集團其他廠區立刻啟動備援生產模式，協助客戶生產交貨，初步評估對於整體營運、財務無重大影響，實際損失待判定。

臻鼎指出，將儘速配合消防單位釐清起火原因並進行改善，未來將加強廠區安全維護機制。

火災 臻鼎

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