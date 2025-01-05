大和資本：全球記憶體今年上半年價格調整 下半年復甦
大和資本發布「全球記憶體產業」2025年展望報告指出，今年上半年仍在價格調整階段，但預期下半年迎來價格反彈，重申對產業的正面展望。不過，在台股中，南亞科（2408）從「買進」調降至「持有」，目標價從78元大砍至30元。
大和指出，今年上半年全球記憶體價格可能仍將下滑，原因是需求疲弱及供給增加。到下半年，受惠於庫存逐漸正常化，加上人工智慧（AI）需求強勁，都可望帶動對於記憶體的需求並提升價格。AI及高頻寬記憶體（HBM）需求旺，都將有助於推升記憶體廠商的獲利。
大和表示，在供應商減產及補充庫存的激勵下，記憶體價格從2023年第4季開始反彈，漲勢一直持續到 2024年。不過，從2024年下半年開始，進入庫存調整期，大和判斷，記憶體價格將在今年上半年開始調整，因此近期可能不利於股價。
大和認為，記憶體價格雖然調整，但不致大幅衰退，因為AI/ HBM需求強勁，且下半年標準型記憶體需求有望反彈。大和預估，在2025年，全球動態隨機存取記憶體（DRAM）營收將成長 18%，但儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收將下滑3%。
大和分析，雖然AI需求持續強勁，但由於行動/個人電腦（PC）OEM的需求持續疲軟和庫存調整，加上中國大陸製造商的供應增加，都可能導致今年上半年供給過剩及價格下跌，到下半年才會改善。因此，投資氣氛可能到第2季才會好轉。
大和在這篇報告中只提到四檔相關個股，即SK海力士（首選）、美光、三星電子及南亞科，對於前三檔個股都維持「買進」評等，只有南亞科評等從「買進」調降至「持有」；對於四檔個股都調降目標價，以反映上半年產業將面臨的逆風。
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