行政治理／南科管理局局長鄭秀絨 打造智慧大南方生態系

南部科學園區從早期不被看好、甚至被稱為南「科」一夢，歷經文化遺址閃避搶救、園區淹水、高鐵振動等諸多難題，到如今成為台灣高科技產業不可或缺的核心動脈。

爭取研發量能南下

其實，南科不只成為台積電（2330）最重要的生產基地，在AI導入百工百業的應用之際，南科管理局局長鄭秀絨為了讓南科軟硬結合，每一年到IC設計大廠拜訪，終於成功爭取研發量能南下，也代表以園區為中心的生態系與生活圈正逐漸成熟。

南科2024產值上看2兆元，成為南台灣半導體S廊帶的核心樞紐，作為全球晶圓代工的領導者，台積電在南科的發展帶動了整個園區的蓬勃成長，連周邊的工業用地也一地難求。隨著先進製程技術的不斷突破，南科不僅成為半導體核心的製造基地，還吸引了聯詠、瑞昱等IC設計大廠紮根於此。

在聯詠科技動土典禮上，鄭秀絨很高興地說，終於等到聯詠科技來了。因台南科學園區正在歷經質的轉變，從以前招商乏人問津到今天可以精挑細選優良的廠商；從工廠為主的科學園區，到今天有聯電的研發中心、聯詠的研發中心紛紛在南科設立，南科就業員工約九萬人。

鄭秀絨認為，半導體產業像台積電、聯電等晶圓製造公司及相關設備材料商陸續進駐南科，但上游IC設計公司都群聚在新竹以北，南科缺少這部分廠商，為吸引IC設計公司進駐，她盤點了國內IC設計大廠並逐一拜訪。

形塑產業關鍵環節

但拜訪的這些IC設計公司都說南科生活機能不好，且IC設計人才都集中在新竹以北，沒有進南科的需求，後來拜訪聯詠時，公司說看好南部的發展，將在台南永康設立據點，當時公司說如果在南部的研發人力超過300人，就會考量找地蓋廠。

因此南科每年都會做公司拜訪，交流產業趨勢及關心公司南部人員的成長狀況，並更新園區的現況。而這一晃眼十年就過去了，後來公司聯詠南部人員愈來愈多，現有的承租地點分散在不同樓層，管理不便，決定在南部找地設廠。

在南科管理局聽到消息後，藉由長期建立的互信關係，立馬就把一直隱藏起來，不對外公開的原要蓋六期標準廠房的用地，提供給聯詠評估，聯詠一看就很喜歡，決定進駐南科。後續並在建築規劃及籌備過程中，提供迅速且高效的行政服務，讓工程能夠迅速地展開，順利動土。

對於未來，鄭秀絨說南科將以半導體S廊帶為骨幹核心，結合沙崙科學城之台灣南部豐富產業基礎，打造智慧大南方生態系。從半導體到人工智慧、再到綠色能源，南科希望成為全球產業價值鏈的關鍵環節，為台灣在國際舞台上再添競爭力。南科的故事，正從一個偏遠的產業園區，逐步成為世界矚目的科技重鎮。