和碩5年內長出多隻「腳」童子賢：像章魚一樣越多越好
和碩（4938）5日舉行尾牙，對於市場關心，蘋果目前占和碩營收過重的風險，對此，和碩已制定4-5年計畫，持續培養AI伺服器、AR、機器人等新事業，和碩董事長童子賢表示，和碩多年來已經養出許多隻「腳」，現在已經陸續長大，期許和碩接下來不只要兩隻腳，能像章魚一樣越多越好。
相比於同業代工廠，和碩目前iPhone相關業務營收占比仍超過五成以上，成為營運潛在風險，對於和碩業務何時能長出第二隻腳，對此，和碩共同執行長鄧國彥回應，內部有設定五年計畫，希望在五年後看到全新的和碩，我們希望是在原有業務基礎上繼續成長，目前和碩將業務分成三個區塊，H1為傳統生意、H2為快速成長業務，至於H3則屬於新事業。
童子賢指出，和碩多年來已經養出許多隻腳（事業），現在已經陸續長大，期許和碩接下來不只要兩隻腳，能像章魚一樣越多越好。
針對外界關注的AI伺服器業務，和碩共同執行長鄭光志指出，過去一年和碩集團穩健布局，公司已站在一個對的方向前進，其中，去年年底跟國內半導體中型客戶設備跟測試已經通過，相信今年會有些成績出來。
鄭光志表示，至於GB200 AI伺服器部分，我們昨天已成功組裝完機櫃，並測試成功，將送到客戶資料中心，是和碩布局AI伺服器重要里程碑。
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