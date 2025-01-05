和碩成立機器人部門 人形機器人、零組件生意兩路並進
和碩（4938）5日舉行尾牙，共同執行長鄭光志指出，和碩已成立機器人專責部門，不管是人型機器人、工業用機械手臂都有涉略，但現階段先瞄準機器人零組件生意，和碩將在馬達上做一些投資。據悉，和碩機器人事業部已有三位數人力，目前主要服務兩大客戶潛在需求。
針對新事業布局，鄭光志指出，和碩除了在AI伺服器領域投資較晚外，新事業布局還算穩健，在醫材、AI應用軟體、AI終端產品都有投資。而在光學領域，和碩也有布局AR眼鏡，「機器人我們也有專門團隊研究，今年電腦展可以看出一些成績。」
和碩共同執行長鄧國彥表示，機器人牽扯到很多技術，包含軟體、AI跟數位孿生等領域，可以直接運用在機器人動作模擬上，不管是人型機器人、工業用機械手臂都是我們布局領域，其中，驅動馬達將是裡面重要的技術，和碩將在馬達上做一些投資。
鄧國彥指出，其實和碩在工業用機器人、工廠自動化領域已經做了很久，包含AMR、AGV，或是生產機械手臂，所以和碩成立機器人新部門，和碩在機器人領域不陌生，但現階段一開始鎖定零組件，未來有機會做整機生意。
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