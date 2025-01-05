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鴻海營收／2024全年為6.859兆元 創新高 2025再戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）5日公布2024年12月營收為6,548億元，月減2.64%，年增 42.31%，為歷年同期次高。2024年第四季營收為2.13兆元，季增 15.03%，年增 15.17%，為歷年同期最高。2024年全年數營收為6.859兆元，年增11.37%，創歷年同期最高。

展望2025年第一季，鴻海表示，雖然整體營運逐步進入傳統淡季，即使在2024年第四季營收創下歷年單季新高的基礎之上，預期本季季節性表現，仍將與過去五年平均水準約略相當；若相較於去年同期，則將顯著成長。

法人表示，鴻海2024年12月營收年增42.3%，代表AI伺服器的趨勢來臨。至於2024年第四季營收，創下歷年單季新高，季增、年增都達到「強勁成長」的區間，優於去年11月法說會提供「顯著成長」的展望。

同時，輝達GB200 AI伺服器已於2024年12月少量出貨、並且認列營收，預計大量產時間將從2025年1月下旬開始。另外，2024全年營收達到6.859兆，表現優於公司以及市場預期。

鴻海表示，2024年全年數營收為6.859兆元，年增 11.37%，其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他 產品類別」及「電腦終端產品類別」較去年同期強勁成長，主要是受惠AI伺服器需求強勁，以及新產品需求較高。至於「消費智能產品類別」年對年表現則略為衰退。

營收 鴻海

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