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聯茂營收／12月年增逾13% 全年逾293億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）5日公布去年12月營收24.36億元，年增逾13%，全年逾293億元，年增 17.1%。創歷年同期次高。

聯茂去年12月營收雖因客戶季底盤點月減少9.8%，但仍優於前一年度同期表現。

聯茂歷年全年營收最高峰是2021年創下的325億元紀錄，2024年營收則是睽違三年恢復年成長且創歷年次高。

聯茂受惠高階AI伺服器材料M6以上出貨持續擴增，法人看好，聯茂2025年首季淡季可望季成長，逆勢成長不受農曆年節影響。

法人預估，聯茂M6/7/8級材料出貨快速成長配合高階AI伺服器與ASIC雲端應用需求，相關需求將延續動能至2025年首季。

聯茂先前已預期，隨著高價原材料庫存去化完畢，加上產能利用持續提高，未來毛利率可望逐步回升。

營收 聯茂

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