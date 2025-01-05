法人看自駕車將帶動記憶體產業

ADAS、智慧座艙功能推動車用存儲需求倍增，法人指出，其中群聯（8299）車用控制晶片已長期出貨多間原廠，今年車用控制晶片3億美元的潛在市場，群聯已取得超過40%市佔，並且開始整合 eMMC、UFS 等車用模組解決方案，並已打入中系、歐系、日系等多間頂尖車廠，今年度亦取得超過20個專案，預估未來無論是在自動駕駛亦或是智慧座艙方面，都有望受惠。

法人指出，在自駕車領域上，Google子公司 Waymo 目前從鳳凰城逐步擴展至舊金山、與洛杉磯等市中心商轉，累積訂單已超過 70 萬筆目前每周付費旅程次數已超過 10 萬次，而自動駕駛汽車生成約每秒1GB，以美國每年平均駕駛約 600 小時，預期每輛車每年數據存儲和處理需求高達 2PB。

在汽車座艙部分，現代智慧座艙系統整合中控、數位儀表、後座娛樂螢幕和抬頭顯示器，預估未來各應用之存儲容量，在智慧座艙、ADAS 自駕功能於汽車智慧化轉型過程將顯著提升車用存儲容量與頻寬升級。

另外，特斯拉以及小鵬與理想等正持續加速推出 Level 2+自動駕駛功能，目前車廠已量產具備 NOA 功能車型算力約介於200至500TOPS 區間，兩者均採用128GB至256GB之存儲容量，預期特斯拉新版 Hardware系列晶片自駕系統算力將高於 HW 4.0 的 490 TOPS，加上中系車廠積極導入 Nvidia Orin 晶片，將帶動相關車用晶片大幅增加至256GB至512GB之存儲需求。