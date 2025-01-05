美對中國成熟製程發動301調查 法人估聯電 EPS 維持4元

美國啟動對中國製造的成熟製程晶片展開301貿易調查，市場預期聯電（2303）將受惠轉單效益，急單報到，使淡季有撐。不過，法人機構認為，成熟製程競爭激烈，客戶下單謹慎，恢復速度溫和，預估今年每股獲利（EPS）維持與2024年相當的4元水準。

分析師表示，美國拜登政府啟動對中國製造的成熟製程晶片展開301貿易調查，可能會對來自中國大陸的晶片徵收更多關稅，這些晶片廣泛用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品。半導體業者擔憂後續美國對中國半導體禁令可能擴大，IC設計業者回台灣投片的轉單效應顯現，增加對聯電投片量，在急單挹注，有助提高聯電產能利用率，降低傳統淡季影響。

而聯電近期迎來IC設計業者的轉單、急單，主要以22、28nm製程為主，應用包括WiFi、網通等需求。聯電28HPC∕HPC+應用產品為處理器、手機基頻、WLAN、平板電腦、FPGA及網通IC等。聯電22nm製程技術，與28nm HKMG製程相比，晶片面積減少10%，同時具備更高的功率效能比和增強的RF性能。

法人機構表示，聯電去年第4季受惠AI相關應用增加，Computing相關產品較預期佳，抵銷通訊和消費性產品衰退的不利因素，22、28nm還是主要的成長動能，預估聯電單季晶圓出貨量維持上季水準，產能利用率將降至60%，產品美元ASP持平，預估毛利率將約30%，單季EPS0.96元，全年4.05元。

展望2025年，產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間，預計回到正常要到今年第2季；雖然目前客戶保守，但預估2025年晶圓出貨會增加，定價方面，即使市場供過於求，聯電價格策略會保持彈性，和客戶共同提升市占率，將著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化。

2025年聯電定價情況預期將與2024年類似，第1季將有一次性的年度價格調整，預估全年EPS為4.08元。