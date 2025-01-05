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黃仁勳7日CES演講揭AI風向球 傳與SK海力士會長對談
2025年美國消費性電子展（CES）將於1月7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將發表專題演講，也傳出他將與SK海力士會長崔泰源進行視訊對談，將揭開全球最新人工智慧（AI）產業風向球。
一年一度的CES展將於1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，預計吸引來自全球約150國、超過4000家廠商參與。同時，為了替黃仁勳演講造勢，輝達將贈送由黃仁勳親筆簽名的5款經典繪圖處理器（GPU）。
黃仁勳7日將在CES現場發表主題演講，市場關注RTX 50系列顯示卡、伺服器與AI運算新產品，以及機器人、車用電子平台最新進展。外傳黃仁勳也將與韓國晶片大廠SK海力士會長崔泰源進行視訊對談，聚焦高頻寬記憶體（HBM）晶片發展。
有外電引述去年11月崔泰源的說法指出，輝達已要求SK海力士提前半年出貨新一代HBM4晶片。HBM晶片有助於處理大量資料以訓練AI技術，對輝達的GPU至關重要。
隨著CES展倒數，輝達今天在社群平台X公布第4款黃仁勳簽名的GPU贈品，為遊戲大作「電馭叛客2077」特製版顯卡GeForce RTX 2080 Ti，安裝在黑色盒子中，右下角有Jensen Huang（黃仁勳英文名字）的金色簽名。若想獲得簽名GPU，須在貼文底下留言評論。
輝達先前已陸續公布3款黃仁勳簽名GPU，都是對輝達具有歷史意義的產品，包括全球第一款冠上GPU名稱的顯卡GeForce 256、首次採用CUDA（統一計算架構）核心的GeForce 8800 Ultra，以及GTX世代最後一款消費級頂級顯卡GeForce GTX 1080 Ti。
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