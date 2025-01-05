微軟擴展AI資料中心 鴻海、廣達、緯穎跟著旺

微軟宣布將在2025會計年度投資約800億美元（約新台幣2.64兆元），用於擴展AI資料中心基礎建設，為AI產業注入一劑強心針，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等台廠均有望受惠。

近年AI應用快速發展，起源於2022年Open AI推出的ChatGPT，微軟也是主要推手之一，隨後ChatGPT被全球各大企業快速整合到產品與服務中，推升超級運算需求激增，AI資料中心成為CSP大廠爭相投入的市場。

業界人士認為，從微軟龐大的資本支出，推測今年又是AI產業火熱的一年，CPS大廠帶頭擴大投資，供應鏈商機勢必同步擴大，台廠在AI產業扮演吃重角色，受惠最深。

據悉，微軟資料中心與AI伺服器主要代工廠為鴻海、廣達、緯穎；其中，緯穎營收結構中，微軟更是第二大客戶，微軟擴大資本支出，對緯穎業績挹注將更加明顯。

微軟為全球第二大雲端服務商，據市調機構Statista統計，微軟去年第4季在全球雲端服務供應商中市占率為24%，僅次於亞馬遜AWS的31%，高於老三Google（市占率約11%）。

觀察美系四大CSP廠，微軟AI投資規模最大，投入伺服器及基礎建設比重各五成。微軟曾指出，公司將新投入的資料中心視為長期資產，顯示看準未來AI前景，並預期帶來可觀的潛在商機。

近年來不少CSP大廠紛紛擴大AI相關投資，其中亞馬遜去年全年資本支出750億美元，今年雖然尚未出爐，但估計資本支出將持續墊高，並專注在生成式AI。