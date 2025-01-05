聽新聞
0:00 / 0:00

微軟擴展AI資料中心 鴻海、廣達、緯穎跟著旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

微軟宣布將在2025會計年度投資約800億美元（約新台幣2.64兆元），用於擴展AI資料中心基礎建設，為AI產業注入一劑強心針，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等台廠均有望受惠。

近年AI應用快速發展，起源於2022年Open AI推出的ChatGPT，微軟也是主要推手之一，隨後ChatGPT被全球各大企業快速整合到產品與服務中，推升超級運算需求激增，AI資料中心成為CSP大廠爭相投入的市場。

業界人士認為，從微軟龐大的資本支出，推測今年又是AI產業火熱的一年，CPS大廠帶頭擴大投資，供應鏈商機勢必同步擴大，台廠在AI產業扮演吃重角色，受惠最深。

據悉，微軟資料中心與AI伺服器主要代工廠為鴻海、廣達、緯穎；其中，緯穎營收結構中，微軟更是第二大客戶，微軟擴大資本支出，對緯穎業績挹注將更加明顯。

微軟為全球第二大雲端服務商，據市調機構Statista統計，微軟去年第4季在全球雲端服務供應商中市占率為24%，僅次於亞馬遜AWS的31%，高於老三Google（市占率約11%）。

觀察美系四大CSP廠，微軟AI投資規模最大，投入伺服器及基礎建設比重各五成。微軟曾指出，公司將新投入的資料中心視為長期資產，顯示看準未來AI前景，並預期帶來可觀的潛在商機。

近年來不少CSP大廠紛紛擴大AI相關投資，其中亞馬遜去年全年資本支出750億美元，今年雖然尚未出爐，但估計資本支出將持續墊高，並專注在生成式AI。

AI 微軟 資本支出

延伸閱讀

「最快行動者取勝」微軟總裁呼籲美國盡速強化AI優勢 應對大陸挑戰

劉揚偉：鴻海今年營收衝7兆…AI伺服器、機器人同步看旺

鴻海攻軟體產業 絕佳機會

緯穎、金像電 四檔火

相關新聞

微軟砸800億美元建資料中心 AI軍備競賽白熱化

微軟公司（Microsoft）3日表示，計劃在2025會計年度斥資約800億美元興建資料中心，凸顯衝刺人工智慧（AI）領...

微軟擴展AI資料中心 鴻海、廣達、緯穎跟著旺

微軟宣布將在2025會計年度投資約800億美元（約新台幣2.64兆元），用於擴展AI資料中心基礎建設，為AI產業注入一劑...

換機潮來了 手機鏈來電

智慧手機市場經歷二、三年來低迷，在人工智慧（AI）助攻下，可望迎來換機潮。2025年剛開春，等不及世界行動通訊大會（MW...

CES 7日開展 輝達執行長黃仁勳將談AI及車用、機器人

全球消費性電子業盛會「2025美國消費性電子展（CES 2025）」將於當地時間元月7日至10日登場，吸引來自全球150...

川普新科技政策 CES展關注

川普2.0時代即將來臨，川普從第一任任期開始，就對國家安全、科技監管議題相當重視，預料第二任任期，將提出更多技術規範。專家...

CES展 首辦量子電腦論壇

二○二五CES（美國消費電子展）美西時間一月七日登場，外界聚焦AI（人工智慧）技術的再進化、智慧汽車生態鏈，輝達執行長黃仁勳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。