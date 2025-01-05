微軟砸800億美元建資料中心 AI軍備競賽白熱化
微軟公司（Microsoft）3日表示，計劃在2025會計年度斥資約800億美元興建資料中心，凸顯衝刺人工智慧（AI）領域所費不貲，也象徵科技巨頭的AI軍備競賽進一步白熱化。
彭博資訊報導，微軟總裁史密斯（Brad Smith）在部落格貼文說，直到2025年6月，800億美元中的逾半數資金將投入於美國當地，而近期AI的進展，是拜「大規模的基礎建設投資所賜，這是AI創新與應用的必要基石」。
微軟的2025會計年度是指去年7月到今年6月。在止於2024年6月的去年度，微軟的資本支出突破500億美元，多數投入伺服器農場的建設，以因應AI日增的需求。微軟在2025會計年度第1季（去年7月-9月），資本支出增加5.3%至200億美元。財務長胡德10月表示，預期在年度第2季相關支出將進一步擴增。
根據Visible Alpha彙整的分析師預期，微軟在2025年度涵蓋資本租賃的資本支出上看842.4億美元。
在OpenAI的聊天機器人ChatGPT於2022年底問世後，引發了企業的AI軍備競賽。微軟、亞馬遜等雲端供應商正爭相增建資料中心，以擴大運算能力。
對資料中心的支出，多數將流向輝達等提供強大AI晶片的企業，以及戴爾等科技基礎設施供應商。具備AI運算能力的伺服器農場需要大量電力，促使微軟談成重啟賓州三哩島核電廠一座核子反應爐的協議。亞馬遜、Google也已簽訂核能供電協議。
另外，史密斯也在貼文中示警，川普的新政府不要下重手管制AI，應透過教育與向海外推廣美國的AI技術，以維持美國在AI的領先地位。
史密斯說：「中國大陸正開始補貼開發中國家，提供取得稀有晶片的管道，也承諾要在當地建設資料中心。北京當局很聰明地體認到，如果一個國家以中國的AI平台為標準，未來很可能繼續仰賴該平台。」
他指出，美國最好的因應方式，不是抱怨來自大陸的競爭，而是確保能取勝，「這有賴我們快速、有效地推廣美國的AI是更棒的替代方案」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言