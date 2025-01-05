微軟砸800億美元建資料中心 AI軍備競賽白熱化

微軟公司（Microsoft）3日表示，計劃在2025會計年度斥資約800億美元興建資料中心，凸顯衝刺人工智慧（AI）領域所費不貲，也象徵科技巨頭的AI軍備競賽進一步白熱化。

彭博資訊報導，微軟總裁史密斯（Brad Smith）在部落格貼文說，直到2025年6月，800億美元中的逾半數資金將投入於美國當地，而近期AI的進展，是拜「大規模的基礎建設投資所賜，這是AI創新與應用的必要基石」。

微軟的2025會計年度是指去年7月到今年6月。在止於2024年6月的去年度，微軟的資本支出突破500億美元，多數投入伺服器農場的建設，以因應AI日增的需求。微軟在2025會計年度第1季（去年7月-9月），資本支出增加5.3%至200億美元。財務長胡德10月表示，預期在年度第2季相關支出將進一步擴增。

微軟砸800億美元建資料中心 圖／經濟日報提供

根據Visible Alpha彙整的分析師預期，微軟在2025年度涵蓋資本租賃的資本支出上看842.4億美元。

在OpenAI的聊天機器人ChatGPT於2022年底問世後，引發了企業的AI軍備競賽。微軟、亞馬遜等雲端供應商正爭相增建資料中心，以擴大運算能力。

對資料中心的支出，多數將流向輝達等提供強大AI晶片的企業，以及戴爾等科技基礎設施供應商。具備AI運算能力的伺服器農場需要大量電力，促使微軟談成重啟賓州三哩島核電廠一座核子反應爐的協議。亞馬遜、Google也已簽訂核能供電協議。

另外，史密斯也在貼文中示警，川普的新政府不要下重手管制AI，應透過教育與向海外推廣美國的AI技術，以維持美國在AI的領先地位。

史密斯說：「中國大陸正開始補貼開發中國家，提供取得稀有晶片的管道，也承諾要在當地建設資料中心。北京當局很聰明地體認到，如果一個國家以中國的AI平台為標準，未來很可能繼續仰賴該平台。」

他指出，美國最好的因應方式，不是抱怨來自大陸的競爭，而是確保能取勝，「這有賴我們快速、有效地推廣美國的AI是更棒的替代方案」。